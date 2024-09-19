Матвиенко: государство не будет трогать женщин, которые не хотят детей

19 сентября 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Матвиенко заявила, что государство не допустит нарушения прав женщин, которые не хотят иметь детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия никогда не будет трогать женщин, которые не хотят детей или не могут их иметь по ряду причин. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обосновав свое ранее сделанное заявление о запрете движения чайлдфри. «Государство никогда не будет заставлять женщин рожать», — заявила Матвиенко на Евразийском женском форуме. Ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что запрет движения чайлдфри в России предусматривался как ответ на враждебный проект, пришедший из-за рубежа и призывающий здоровых женщин отказываться от материнства. Ранее Матвиенко заявила, что движение чайлдфри (осознанный отказ от рождения детей) нужно запретить законодательно. По ее словам, государство не должно позволять, чтобы такая идеология реализовывалась в России. Сейчас законопроект о запрете движения находится в Минюсте и рассматривается экспертами, подчеркнула Матвиенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия никогда не будет трогать женщин, которые не хотят детей или не могут их иметь по ряду причин. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обосновав свое ранее сделанное заявление о запрете движения чайлдфри. «Государство никогда не будет заставлять женщин рожать», — заявила Матвиенко на Евразийском женском форуме. Ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что запрет движения чайлдфри в России предусматривался как ответ на враждебный проект, пришедший из-за рубежа и призывающий здоровых женщин отказываться от материнства. Ранее Матвиенко заявила, что движение чайлдфри (осознанный отказ от рождения детей) нужно запретить законодательно. По ее словам, государство не должно позволять, чтобы такая идеология реализовывалась в России. Сейчас законопроект о запрете движения находится в Минюсте и рассматривается экспертами, подчеркнула Матвиенко.