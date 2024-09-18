18 сентября 2024

Экс-губернатору ХМАО прочат карьерный взлет в Совфеде. Инсайд

Комаровой прочат пост председателя комитета в Совете Федерации
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова в хороших отношениях со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко
Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова в хороших отношениях со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко Фото:

Бывшему губернатору ХМАО Наталье Комаровой, которая получила назначение в Совет Федерации РФ как сенатор от исполнительной власти Югры, прочат пост главы комитета верхней палаты парламента. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«У Комаровой прекрасные отношения со спикером СФ Валентиной Матвиенко, она опытный политик с большим опытом работы в качестве губернатора. Так что работать в Совфеде она будет не просто на должности сенатора», — рассказал инсайдер.

Источники, близкие к бывшему губернатору Югры, отмечают, что ничего не слышали об этом. «Возможно, это какие-то слухи», — отметил один из собеседников агентства.

Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Комарова не ответила на звонок журналиста. В пресс-службу Совета Федерации РФ направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил свою предшественницу сенатором Совфеда от исполнительной власти региона. Документ подписан в день его инаугурации.

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Бывшему губернатору ХМАО Наталье Комаровой, которая получила назначение в Совет Федерации РФ как сенатор от исполнительной власти Югры, прочат пост главы комитета верхней палаты парламента. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «У Комаровой прекрасные отношения со спикером СФ Валентиной Матвиенко, она опытный политик с большим опытом работы в качестве губернатора. Так что работать в Совфеде она будет не просто на должности сенатора», — рассказал инсайдер. Источники, близкие к бывшему губернатору Югры, отмечают, что ничего не слышали об этом. «Возможно, это какие-то слухи», — отметил один из собеседников агентства. Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Комарова не ответила на звонок журналиста. В пресс-службу Совета Федерации РФ направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил свою предшественницу сенатором Совфеда от исполнительной власти региона. Документ подписан в день его инаугурации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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