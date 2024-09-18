Бывшему губернатору ХМАО Наталье Комаровой, которая получила назначение в Совет Федерации РФ как сенатор от исполнительной власти Югры, прочат пост главы комитета верхней палаты парламента. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.
«У Комаровой прекрасные отношения со спикером СФ Валентиной Матвиенко, она опытный политик с большим опытом работы в качестве губернатора. Так что работать в Совфеде она будет не просто на должности сенатора», — рассказал инсайдер.
Источники, близкие к бывшему губернатору Югры, отмечают, что ничего не слышали об этом. «Возможно, это какие-то слухи», — отметил один из собеседников агентства.
Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Комарова не ответила на звонок журналиста. В пресс-службу Совета Федерации РФ направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил свою предшественницу сенатором Совфеда от исполнительной власти региона. Документ подписан в день его инаугурации.
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