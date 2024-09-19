Житель Троицка, избивший девушку за отказ в интиме, оказался матерым уголовником

Житель Троицка (Челябинская область), избивший девушку за отказ в интимной близости, оказался неоднократно судимым. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.
«Мужчина ранее судим за кражи, грабежи и применение насилия к сотрудникам полиции, управление автомобилем в пьяном виде. Он находился под административным надзором. За нарушение порядка отбывания административного надзора ранее неоднократно привлекался к ответственности», — сообщили в прокуратуре.
Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 сентября. Мужчина 37 лет и девушка отдыхали в общей компании в баре. Девушке понадобилось зарядить телефон. Мужчина предложил сделать это у него в квартире. После того как они оказались в квартире, пьяный мужчина начал приставать в девушке.
Получив отказ, он избил ее. Девушка убежала, а позже ее увезли в травматологию. В результате нападения медики диагностировали перелом отростка позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
По данному факту органами предварительного расследования возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч.3 ст.30 и п. «б» ст.132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). Ход расследования уголовных дел поставлен прокуратурой Троицка на контроль. Мужчина в настоящее время помещен под административный арест сроком на 14 суток.
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