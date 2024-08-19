«Вы настолько тупые?»: Илон Маск опроверг информацию о подарке Кадырову Tesla Cybertruck

Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову Tesla, которую последний хочет отправить в зону СВО
Американский миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электромобиль-пикап Tesla Cybertruck. Об этом он сообщил в соцсети Х.
«Вы серьезно настолько тупые, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?» — заявил Маск в соцсети Х. По его словам, данная информация — пример лжи традиционных СМИ.
Ранее сообщалось, что Кадыров получил от предпринимателя из США электромобиль Tesla Cybertruck. Глава Чечни заявил о решении отправить авто в зону проведения спецоперации, передает 360.ru.
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