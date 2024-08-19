«Вы настолько тупые?»: Илон Маск опроверг информацию о подарке Кадырову Tesla Cybertruck

Илон Маск опроверг информацию о подарке Кадырову Tesla Cybertruck
© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову Tesla, которую последний хочет отправить в зону СВО
Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову Tesla, которую последний хочет отправить в зону СВО Фото:

Американский миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электромобиль-пикап Tesla Cybertruck. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Вы серьезно настолько тупые, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?» — заявил Маск в соцсети Х. По его словам, данная информация — пример лжи традиционных СМИ.

Ранее сообщалось, что Кадыров получил от предпринимателя из США электромобиль Tesla Cybertruck. Глава Чечни заявил о решении отправить авто в зону проведения спецоперации, передает 360.ru

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Американский миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электромобиль-пикап Tesla Cybertruck. Об этом он сообщил в соцсети Х. «Вы серьезно настолько тупые, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?» — заявил Маск в соцсети Х. По его словам, данная информация — пример лжи традиционных СМИ. Ранее сообщалось, что Кадыров получил от предпринимателя из США электромобиль Tesla Cybertruck. Глава Чечни заявил о решении отправить авто в зону проведения спецоперации, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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