Минпросвещения: в некоторых школах преобладают дети мигрантов

19 сентября 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

В школах России обнаружено превышение количества обучающихся из детей мигрантов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В некоторых российских школа число детей мигрантов превышает их оптимальное количество. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. «В некоторых школах наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Там также отметили, что важно принять дополнительные меры для эффективной адаптации учащихся. Ранее ведомство сообщало, что российским школам и организациям дошкольного образования нужно ограничить до трех детей мигрантов в группах и классах. Также при распределении детей иностранцев в рамках одной параллели необходимо стремиться к их равному количеству в классах. Почти 53% учителей отметили проблемы с русским языком у детей мигрантов, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторых российских школа число детей мигрантов превышает их оптимальное количество. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. «В некоторых школах наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Там также отметили, что важно принять дополнительные меры для эффективной адаптации учащихся. Ранее ведомство сообщало, что российским школам и организациям дошкольного образования нужно ограничить до трех детей мигрантов в группах и классах. Также при распределении детей иностранцев в рамках одной параллели необходимо стремиться к их равному количеству в классах. Почти 53% учителей отметили проблемы с русским языком у детей мигрантов, передает RT.