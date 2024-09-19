Минпросвещения: в некоторых школах преобладают дети мигрантов

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В школах России обнаружено превышение количества обучающихся из детей мигрантов Фото:

В некоторых российских школа число детей мигрантов превышает их оптимальное количество. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«В некоторых школах наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Там также отметили, что важно принять дополнительные меры для эффективной адаптации учащихся.

Ранее ведомство сообщало, что российским школам и организациям дошкольного образования нужно ограничить до трех детей мигрантов в группах и классах. Также при распределении детей иностранцев в рамках одной параллели необходимо стремиться к их равному количеству в классах. Почти 53% учителей отметили проблемы с русским языком у детей мигрантов, передает RT.

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В некоторых российских школа число детей мигрантов превышает их оптимальное количество. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. «В некоторых школах наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Там также отметили, что важно принять дополнительные меры для эффективной адаптации учащихся. Ранее ведомство сообщало, что российским школам и организациям дошкольного образования нужно ограничить до трех детей мигрантов в группах и классах. Также при распределении детей иностранцев в рамках одной параллели необходимо стремиться к их равному количеству в классах. Почти 53% учителей отметили проблемы с русским языком у детей мигрантов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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