Минпросвещения обратилось к школам России по поводу количества детей мигрантов

18 сентября 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Министерство предлагает, чтобы в классе было не более трех детей мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российским школам и организациям дошкольного образования предлагают ограничить число детей мигрантов в группах и классах. Это следует из документа Минпросвещения РФ. «При слабом владении русским языком эффективное обучение не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Нужно стремиться к тому, чтобы в классе было не более трех детей, плохо владеющих русским языком. Норма может быть рассмотрена как ориентировочная и соотнесена с общим распространением психического нездоровья и овладением предметными знаниями», — указано в рекомендациях министерства, с которыми ознакомилась газета «Известия». В документе отмечено, что при распределении детей иностранцев в рамках одной параллели необходимо стремиться к их равному количеству в классах. Минпросвещения подчеркнуло, что преподаватели фиксируют недостаточность времени и других ресурсов при наличии в классе более трех детей, слабо владеющих русским языком. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму РФ внесут законопроект о введении платного образования для иностранных граждан в России. Депутаты аргументируют это необходимостью решить проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванной увеличением числа детей мигрантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским школам и организациям дошкольного образования предлагают ограничить число детей мигрантов в группах и классах. Это следует из документа Минпросвещения РФ. «При слабом владении русским языком эффективное обучение не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Нужно стремиться к тому, чтобы в классе было не более трех детей, плохо владеющих русским языком. Норма может быть рассмотрена как ориентировочная и соотнесена с общим распространением психического нездоровья и овладением предметными знаниями», — указано в рекомендациях министерства, с которыми ознакомилась газета «Известия». В документе отмечено, что при распределении детей иностранцев в рамках одной параллели необходимо стремиться к их равному количеству в классах. Минпросвещения подчеркнуло, что преподаватели фиксируют недостаточность времени и других ресурсов при наличии в классе более трех детей, слабо владеющих русским языком. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму РФ внесут законопроект о введении платного образования для иностранных граждан в России. Депутаты аргументируют это необходимостью решить проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванной увеличением числа детей мигрантов.