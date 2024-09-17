17 сентября 2024

Минпросвещения обратилось к школам России по поводу количества детей мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ученики, дети, каникулы, школьники
Министерство предлагает, чтобы в классе было не более трех детей мигрантов Фото:

Российским школам и организациям дошкольного образования предлагают ограничить число детей мигрантов в группах и классах. Это следует из документа Минпросвещения РФ.

«При слабом владении русским языком эффективное обучение не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Нужно стремиться к тому, чтобы в классе было не более трех детей, плохо владеющих русским языком. Норма может быть рассмотрена как ориентировочная и соотнесена с общим распространением психического нездоровья и овладением предметными знаниями», — указано в рекомендациях министерства, с которыми ознакомилась газета «Известия».

В документе отмечено, что при распределении детей иностранцев в рамках одной параллели необходимо стремиться к их равному количеству в классах. Минпросвещения подчеркнуло, что преподаватели фиксируют недостаточность времени и других ресурсов при наличии в классе более трех детей, слабо владеющих русским языком.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму РФ внесут законопроект о введении платного образования для иностранных граждан в России. Депутаты аргументируют это необходимостью решить проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванной увеличением числа детей мигрантов.

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Российским школам и организациям дошкольного образования предлагают ограничить число детей мигрантов в группах и классах. Это следует из документа Минпросвещения РФ. «При слабом владении русским языком эффективное обучение не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Нужно стремиться к тому, чтобы в классе было не более трех детей, плохо владеющих русским языком. Норма может быть рассмотрена как ориентировочная и соотнесена с общим распространением психического нездоровья и овладением предметными знаниями», — указано в рекомендациях министерства, с которыми ознакомилась газета «Известия». В документе отмечено, что при распределении детей иностранцев в рамках одной параллели необходимо стремиться к их равному количеству в классах. Минпросвещения подчеркнуло, что преподаватели фиксируют недостаточность времени и других ресурсов при наличии в классе более трех детей, слабо владеющих русским языком. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму РФ внесут законопроект о введении платного образования для иностранных граждан в России. Депутаты аргументируют это необходимостью решить проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванной увеличением числа детей мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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