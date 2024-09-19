Организатор заговора против Лукашенко попросил о помиловании

Юрий Зенкович, осужденный за попытку организации заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко, обратился к главе государства с просьбой о помиловании. Об этом заявил в эфире одно из белорусских телеканалов.
«Еще раз признаю свою вину, прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что я пытался сделать. Хотел бы обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности», — заявил Зенкович в эфире телеканала «Беларусь 1».
Зенкович отбывает наказание в колонии за попытку захвата власти в Белоруссии, пишет RT. Он обращался к кандидатам в президенты США с просьбой поспособствовать его возвращению в Хьюстон, где проживает его семья. Зенкович подчеркнул, что с лета 2021 года не получал никакой поддержки от американской администрации. Известно, что он имеет двойное гражданство США и Белоруссии.
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