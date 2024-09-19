19 сентября 2024

Организатор заговора против Лукашенко попросил о помиловании

«Беларусь1»: осужденный американец попросил у Лукашенко помилования
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Зенкович попросил Александра Лукашенко отпустить его в США
Юрий Зенкович попросил Александра Лукашенко отпустить его в США Фото:

Юрий Зенкович, осужденный за попытку организации заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко, обратился к главе государства с просьбой о помиловании. Об этом заявил в эфире одно из белорусских телеканалов.

«Еще раз признаю свою вину, прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что я пытался сделать. Хотел бы обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности», — заявил Зенкович в эфире телеканала «Беларусь 1».

Зенкович отбывает наказание в колонии за попытку захвата власти в Белоруссии, пишет RT. Он обращался к кандидатам в президенты США с просьбой поспособствовать его возвращению в Хьюстон, где проживает его семья. Зенкович подчеркнул, что с лета 2021 года не получал никакой поддержки от американской администрации. Известно, что он имеет двойное гражданство США и Белоруссии.

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Юрий Зенкович, осужденный за попытку организации заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко, обратился к главе государства с просьбой о помиловании. Об этом заявил в эфире одно из белорусских телеканалов. «Еще раз признаю свою вину, прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что я пытался сделать. Хотел бы обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности», — заявил Зенкович в эфире телеканала «Беларусь 1». Зенкович отбывает наказание в колонии за попытку захвата власти в Белоруссии, пишет RT. Он обращался к кандидатам в президенты США с просьбой поспособствовать его возвращению в Хьюстон, где проживает его семья. Зенкович подчеркнул, что с лета 2021 года не получал никакой поддержки от американской администрации. Известно, что он имеет двойное гражданство США и Белоруссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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