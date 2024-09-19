Таксистам собираются запретить завышать цены

«Известия»: таксистам хотят запретить повышать цены во время ЧС и плохой погоды

20 сентября 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

Агрегаторы такси считают, что данная инициатива требует обсуждения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Таксистам в России могут запретить повышать цены во время чрезвычайной ситуации (ЧС) и плохой погоды. Депутаты Госдумы подготовили проект поправок в действующее регулирование. «В Госдуме готовят новый пакет поправок в закон. Среди них — запрет на необоснованное повышение цен на такси при возникновении ЧС и природных катаклизмов», — передает газета «Известия». В «Яндекс Такси» изданию заявили, что идею запрета повышать цены во время ЧС необходимо обсуждать и прорабатывать. Это поможет сохранить доход таксистов, которые готовы в экстремальной ситуации помогать пассажирам. Скачки цен на такси при ЧС происходят из-за резкого спроса, считает председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов также уверен, что на рынке не должно быть злоупотреблений и завышения цен. Ранее в «Яндекс Такси» отмечали, что ожидают сокращения числа таксистов на 13%. К концу текущего года в отрасли не будет хватать около 130 тыс. водителей такси. К компании это связывают с их переходом водителей в другие сектора экономики и изменениями в миграционной политики, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таксистам в России могут запретить повышать цены во время чрезвычайной ситуации (ЧС) и плохой погоды. Депутаты Госдумы подготовили проект поправок в действующее регулирование. «В Госдуме готовят новый пакет поправок в закон. Среди них — запрет на необоснованное повышение цен на такси при возникновении ЧС и природных катаклизмов», — передает газета «Известия». В «Яндекс Такси» изданию заявили, что идею запрета повышать цены во время ЧС необходимо обсуждать и прорабатывать. Это поможет сохранить доход таксистов, которые готовы в экстремальной ситуации помогать пассажирам. Скачки цен на такси при ЧС происходят из-за резкого спроса, считает председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов также уверен, что на рынке не должно быть злоупотреблений и завышения цен. Ранее в «Яндекс Такси» отмечали, что ожидают сокращения числа таксистов на 13%. К концу текущего года в отрасли не будет хватать около 130 тыс. водителей такси. К компании это связывают с их переходом водителей в другие сектора экономики и изменениями в миграционной политики, пишет RT.