19 сентября 2024

Таксистам собираются запретить завышать цены

«Известия»: таксистам хотят запретить повышать цены во время ЧС и плохой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Агрегаторы такси считают, что данная инициатива требует обсуждения Фото:

Таксистам в России могут запретить повышать цены во время чрезвычайной ситуации (ЧС) и плохой погоды. Депутаты Госдумы подготовили проект поправок в действующее регулирование.

«В Госдуме готовят новый пакет поправок в закон. Среди них — запрет на необоснованное повышение цен на такси при возникновении ЧС и природных катаклизмов», — передает газета «Известия».

В «Яндекс Такси» изданию заявили, что идею запрета повышать цены во время ЧС необходимо обсуждать и прорабатывать. Это поможет сохранить доход таксистов, которые готовы в экстремальной ситуации помогать пассажирам.

Скачки цен на такси при ЧС происходят из-за резкого спроса, считает председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов также уверен, что на рынке не должно быть злоупотреблений и завышения цен.

Ранее в «Яндекс Такси» отмечали, что ожидают сокращения числа таксистов на 13%. К концу текущего года в отрасли не будет хватать около 130 тыс. водителей такси. К компании это связывают с их переходом водителей в другие сектора экономики и изменениями в миграционной политики, пишет RT.

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Таксистам в России могут запретить повышать цены во время чрезвычайной ситуации (ЧС) и плохой погоды. Депутаты Госдумы подготовили проект поправок в действующее регулирование. «В Госдуме готовят новый пакет поправок в закон. Среди них — запрет на необоснованное повышение цен на такси при возникновении ЧС и природных катаклизмов», — передает газета «Известия». В «Яндекс Такси» изданию заявили, что идею запрета повышать цены во время ЧС необходимо обсуждать и прорабатывать. Это поможет сохранить доход таксистов, которые готовы в экстремальной ситуации помогать пассажирам. Скачки цен на такси при ЧС происходят из-за резкого спроса, считает председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов также уверен, что на рынке не должно быть злоупотреблений и завышения цен. Ранее в «Яндекс Такси» отмечали, что ожидают сокращения числа таксистов на 13%. К концу текущего года в отрасли не будет хватать около 130 тыс. водителей такси. К компании это связывают с их переходом водителей в другие сектора экономики и изменениями в миграционной политики, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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