19 сентября 2024

Главный нарколог УрФО хочет отсрочить запрет на продажу алкоголя до 21 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ток-шоу проект «Бай-бай, стигма!». Екатеринбург, поддубный антон
Алексей Поддубный считает, что введение запрета сейчас может вызвать недовольство Фото:

Главный нарколог Уральского федерального округа (УрФО) Антон Поддубный предложил отсрочить запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года. По его мнению, такое ограничение должно касаться только тех, кто родится в 2030 году и позднее.

«Такая мера имеет право быть. Может быть, какой-то отсроченный эффект вступления в силу. Условно, дети, рожденные в 2030 году, к примеру, уже не смогут покупать алкоголь», — заявил Поддубный в эфире ОТВ.

Он также выразил мнение, что повышение возрастного ценза на продажу спиртного сейчас вызовет недовольство, так как даже рожать и жениться можно в более раннем возрасте — с 16 лет. Антон Поддубный с позиции врача добавил: «Чем позже человек познакомится с алкоголем, тем лучше».

Ранее URA.RU писало о подготовке законопроекта, который сможет запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Депутат Госдумы Султан Хамзаев говорил, что этот запрет будет продолжением мягкой, аккуратной антиалкогольной политики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный нарколог Уральского федерального округа (УрФО) Антон Поддубный предложил отсрочить запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года. По его мнению, такое ограничение должно касаться только тех, кто родится в 2030 году и позднее. «Такая мера имеет право быть. Может быть, какой-то отсроченный эффект вступления в силу. Условно, дети, рожденные в 2030 году, к примеру, уже не смогут покупать алкоголь», — заявил Поддубный в эфире ОТВ. Он также выразил мнение, что повышение возрастного ценза на продажу спиртного сейчас вызовет недовольство, так как даже рожать и жениться можно в более раннем возрасте — с 16 лет. Антон Поддубный с позиции врача добавил: «Чем позже человек познакомится с алкоголем, тем лучше». Ранее URA.RU писало о подготовке законопроекта, который сможет запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Депутат Госдумы Султан Хамзаев говорил, что этот запрет будет продолжением мягкой, аккуратной антиалкогольной политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...