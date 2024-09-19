Главный нарколог УрФО хочет отсрочить запрет на продажу алкоголя до 21 года

20 сентября 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Алексей Поддубный считает, что введение запрета сейчас может вызвать недовольство Фото: Анна Майорова © URA.RU Главный нарколог Уральского федерального округа (УрФО) Антон Поддубный предложил отсрочить запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года. По его мнению, такое ограничение должно касаться только тех, кто родится в 2030 году и позднее. «Такая мера имеет право быть. Может быть, какой-то отсроченный эффект вступления в силу. Условно, дети, рожденные в 2030 году, к примеру, уже не смогут покупать алкоголь», — заявил Поддубный в эфире ОТВ. Он также выразил мнение, что повышение возрастного ценза на продажу спиртного сейчас вызовет недовольство, так как даже рожать и жениться можно в более раннем возрасте — с 16 лет. Антон Поддубный с позиции врача добавил: «Чем позже человек познакомится с алкоголем, тем лучше». Ранее URA.RU писало о подготовке законопроекта, который сможет запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Депутат Госдумы Султан Хамзаев говорил, что этот запрет будет продолжением мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный нарколог Уральского федерального округа (УрФО) Антон Поддубный предложил отсрочить запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года. По его мнению, такое ограничение должно касаться только тех, кто родится в 2030 году и позднее. «Такая мера имеет право быть. Может быть, какой-то отсроченный эффект вступления в силу. Условно, дети, рожденные в 2030 году, к примеру, уже не смогут покупать алкоголь», — заявил Поддубный в эфире ОТВ. Он также выразил мнение, что повышение возрастного ценза на продажу спиртного сейчас вызовет недовольство, так как даже рожать и жениться можно в более раннем возрасте — с 16 лет. Антон Поддубный с позиции врача добавил: «Чем позже человек познакомится с алкоголем, тем лучше». Ранее URA.RU писало о подготовке законопроекта, который сможет запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Депутат Госдумы Султан Хамзаев говорил, что этот запрет будет продолжением мягкой, аккуратной антиалкогольной политики.