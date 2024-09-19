19 сентября 2024
18 сентября 2024

В Нижневартовске провели экспертную сессию по инвестиционному развитию

© Служба новостей «URA.RU»
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На встрече присутствовали предприниматели, местные власти и представители нескольких окружных фондов
На встрече присутствовали предприниматели, местные власти и представители нескольких окружных фондов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) провели экспертную сессию по обсуждению стратегии инвестиционного развития города. Встречу помимо местных властей и предпринимателей посетили представители окружных фондов, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

«Сегодня на экспертной сессии представители Фонда развития Югры, Фонда поддержки предпринимательства Югры „Мой Бизнес“, а также органов власти, бизнеса и активной молодежи встретились, чтобы актуализировать идеи для бизнеса и выработать эффективный план действий по его внедрению на ближайшую перспективу», — рассказал Кощенко в своем telegram-канале. Он также уточнил, что такие обсуждения остаются важными для города. 

Мэр Нижневартовска поблагодарил всех участников сессии за вовлеченность и содействие в реализации инвестиционной стратегии города. По его словам, эта стратегия направлена на улучшение жизни горожан, развитие бизнеса и стимулирование экономического развития города. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу известную сеть кофеен. Сеть уличных кофеен «1470» владелец решил продавать из-за переезда. 

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В Нижневартовске (ХМАО) провели экспертную сессию по обсуждению стратегии инвестиционного развития города. Встречу помимо местных властей и предпринимателей посетили представители окружных фондов, сообщил глава города Дмитрий Кощенко. «Сегодня на экспертной сессии представители Фонда развития Югры, Фонда поддержки предпринимательства Югры „Мой Бизнес“, а также органов власти, бизнеса и активной молодежи встретились, чтобы актуализировать идеи для бизнеса и выработать эффективный план действий по его внедрению на ближайшую перспективу», — рассказал Кощенко в своем telegram-канале. Он также уточнил, что такие обсуждения остаются важными для города.  Мэр Нижневартовска поблагодарил всех участников сессии за вовлеченность и содействие в реализации инвестиционной стратегии города. По его словам, эта стратегия направлена на улучшение жизни горожан, развитие бизнеса и стимулирование экономического развития города.  Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу известную сеть кофеен. Сеть уличных кофеен «1470» владелец решил продавать из-за переезда. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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