В Нижневартовске провели экспертную сессию по инвестиционному развитию

В Нижневартовске (ХМАО) провели экспертную сессию по обсуждению стратегии инвестиционного развития города. Встречу помимо местных властей и предпринимателей посетили представители окружных фондов, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.
«Сегодня на экспертной сессии представители Фонда развития Югры, Фонда поддержки предпринимательства Югры „Мой Бизнес“, а также органов власти, бизнеса и активной молодежи встретились, чтобы актуализировать идеи для бизнеса и выработать эффективный план действий по его внедрению на ближайшую перспективу», — рассказал Кощенко в своем telegram-канале. Он также уточнил, что такие обсуждения остаются важными для города.
Мэр Нижневартовска поблагодарил всех участников сессии за вовлеченность и содействие в реализации инвестиционной стратегии города. По его словам, эта стратегия направлена на улучшение жизни горожан, развитие бизнеса и стимулирование экономического развития города.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу известную сеть кофеен. Сеть уличных кофеен «1470» владелец решил продавать из-за переезда.
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