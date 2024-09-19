Операторы связи РФ заявили о дискриминации из-за замедления YouTube

Ассоциация «Ростелесеть», состоящая из более 200 региональных операторов связи, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на дискриминацию из-за замедления видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и их сервисов. По мнению ассоциации, эти условия наносят ущерб провайдерам проводного интернета по сравнению с мобильными операторами, что может нарушать законодательство о защите конкуренции.
«Ростелесеть» указала на то, что за последние несколько недель операторы столкнулись с сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, Google и его сервисов, что спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам», — передает издание РБК. По словам ассоциации, такое замедление значительно ухудшило доступ к видеохостингу при использовании интернета через Wi-Fi, подключенного к проводным сетям, в то время как замедление на сотовых сетях оказывается незначительным.
Проблема неравномерного доступа к сервисам, по мнению «Ростелесети», нарушает принципы «свободного рынка». В письме утверждается, что из-за этого многие абоненты переключаются на услуги сотовых операторов, что усугубляет положение мелких региональных компаний. Ассоциация выразила обеспокоенность осуществлением таких действий через технические средства противодействия угрозам, которые находятся в ведении Главного радиочастотного центра и Роскомнадзора.
Ранее URA.RU писало о том, что российские провайдеры самоcтоятельно начали ускорять YouTube. Подробнее о замедлении видеохостинга в России — в сюжете агентства.
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