«Коммерсант»: российские операторы начали самостоятельно ускорять YouTube

28 августа 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Российские операторы и провайдеры, по предварительным данным, начали пытаться самостоятельно ускорить работу YouTube в России. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. При этом сами операторы в большинстве своем не комментируют данную информацию. Отмечается, что поставщики интернет-услуг начали искать способы обхода замедлений, так как официально сообщений о запрете видехостинга в РФ не звучало. «Некоторые операторы ищут возможность привлечь новых абонентов перед активным сезоном за счет использования средств обхода. При этом рассчитывают, что ответственность для них маловероятна, так как официального запрета YouTube нет, такие операторы трактуют это в свою пользу», — подчеркнул гендиректор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров. Другие источники журналистов сообщали, что некоторые операторы официально информировали о том, что их пользователи могут полноценно пользоваться YouTube без дополнительных средств обхода. Причем территориально такие пользователи находятся в Северо-Западном федеральном округе, пишут авторы материала. Как рассказал президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко, нет ничего противозаконного в том, чтобы искать способы обхода. Связано это с отсутствием официального запрета в РФ на настоящий момент, добавил он. Ранее россияне начали сталкиваться с замедлением работы сервиса YouTube. Первые сообщения об этом начали появляться в июле, сообщает Pravda.ru. Проблемы наблюдаются как в мобильной версии, так и в стационарной. Спустя некоторое время начали отмечать, что через мобильных операторов можно пользоваться YouTube без использования отдельных инструментов, однако работа сервиса заметно снижена. Журналисты «Коммерсант», писали, что проблемы с загрузкой видео на YouTube могут быть вызваны замедлением трафика в связи с работой оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора. В американской компании Google, владеющей сервисом, заявляли, что сбои в работе видеохостинга — это не техническая ошибка с их стороны. До этого в Роскомндзоре говорили, что есть основания для введения «мер» против сервиса, передает MK.RU.