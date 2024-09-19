В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

В Госдуму РФ до конца текущего года будет внесен законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии для российских пенсионеров. Об этом сообщил вице-спикер ГД Борис Чернышов от фракции ЛДПР.
«Законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии становится все более востребованным, и я планирую внести его повторно до конца года», — рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с РИА Новости. Сейчас документ находится на стадии доработки.
По его словам, инициатива обусловлена повышенной инфляцией в России, которая продолжается второй год подряд. Также необходимо поддерживать наименее защищенные слои населения, чьи доходы не успевают за ростом цен. Он уточнил, что в поправках к законопроекту будет учтен размер выплаты, который предполагается сделать одинаковым для всех пенсионеров.
С 2025 года под двойную индексацию попадут пенсии работающих пенсионеров, индексация которых приостановилась в 2016 году, рассказала экономист Наталья Проданова. По ее словам, первую индексацию в размере 4,5% проведут уже 1 февраля 2025 года.
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