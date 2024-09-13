Экономист рассказала, кто попадет под двойную индексацию пенсий

С 2025 года под двойную индексацию попадут пенсии работающих пенсионеров, индексация которых приостановилась в 2016 году. Об этом сообщила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова в беседе с «Подмосковье сегодня».
«Под правило „двойной индексации“ попадут пенсии работающих пенсионеров, индексация которых была приостановлена с 2016 года, а также пенсии неработающей части населения пенсионного возраста, индексируемые с 2019 года только раз в год — 1 января на уровень прогнозируемой инфляции», — рассказала Проданова изданию.
Первую индексацию в размере 4,5% проведут уже 1 февраля 2025 года. Она коснется как фиксированной выплаты, так и страховой части пенсии, отмечает экономист. Вторая индексация в размере 2,5% запланирована на апрель 2025 года. В этот период вырастет только та часть пенсии, которая формируется за счет индивидуальных «пенсионных баллов», объясняет Проданова. По ее словам, процент индексации, вероятно, будет больше, так как теперь она рассчитывается с учетом фактической инфляции.
Ранее доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур сообщила, что в России в два раза выросла пенсия по потере кормильца. Она составила 8134,88 рублей.
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