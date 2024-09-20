В Кузбассе произошло землетрясение

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В Кемеровской области случилось землетрясение с высокой магнитудой Фото:

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Специалисты провели обследование всех социально значимых объектов, разрушений нет. Проводится обследование жилого сектора», — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Движение по автомобильным и железным дорогам не прерывалось. Все системы работают в штатном режиме, уточнили в ведомстве. Для обследования территории в радиусе 50 километров от эпицентра землетрясения были сформированы три оперативные группы, включающие представителей муниципалитета и сотрудников МЧС.

Пострадал жилой сектор, о чем свидетельствуют опубликованные очевидцами видео, показывающие небольшие разрушения внутри помещений. Разбитые бутылки в магазинах, упавшие горшки и другие мелкие повреждения в домах.

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В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. «Специалисты провели обследование всех социально значимых объектов, разрушений нет. Проводится обследование жилого сектора», — уточнили в региональном ГУ МЧС. Движение по автомобильным и железным дорогам не прерывалось. Все системы работают в штатном режиме, уточнили в ведомстве. Для обследования территории в радиусе 50 километров от эпицентра землетрясения были сформированы три оперативные группы, включающие представителей муниципалитета и сотрудников МЧС. Пострадал жилой сектор, о чем свидетельствуют опубликованные очевидцами видео, показывающие небольшие разрушения внутри помещений. Разбитые бутылки в магазинах, упавшие горшки и другие мелкие повреждения в домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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