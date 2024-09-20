В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
«Специалисты провели обследование всех социально значимых объектов, разрушений нет. Проводится обследование жилого сектора», — уточнили в региональном ГУ МЧС.
Движение по автомобильным и железным дорогам не прерывалось. Все системы работают в штатном режиме, уточнили в ведомстве. Для обследования территории в радиусе 50 километров от эпицентра землетрясения были сформированы три оперативные группы, включающие представителей муниципалитета и сотрудников МЧС.
Пострадал жилой сектор, о чем свидетельствуют опубликованные очевидцами видео, показывающие небольшие разрушения внутри помещений. Разбитые бутылки в магазинах, упавшие горшки и другие мелкие повреждения в домах.
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