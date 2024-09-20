Лавров: Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике

20 сентября 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил о несогласии РФ с усилением военных учений НАТО в Арктике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил решимость России защищать свои интересы в Арктике. В интервью с журналистами дипломат отметил усиление военных учений НАТО в этом регионе и подчеркнул, что Москва не собирается игнорировать эти действия. «Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане», — заявил Лавров в опубликованном интервью на сайте МИД России. Министр также провел разграничение между Арктикой и территорией НАТО, указав на стремление альянса расширить свое влияние в регионе. По его мнению, эти усилия являются попыткой альянса утвердиться в качестве глобального надзирающего органа. Ранее сообщалось, что НАТО усиливает свое военное присутствие у границ России, используя Финляндию как базу. Финляндия, которая раньше была как буфер между Россией и НАТО, теперь активно сотрудничает с альянсом. Она строит новую военную базу в Лапландии, что близко к Мурманской области и Карелии России. Финляндия также дала США разрешение использовать свои военные базы, включая те, где находятся самолеты. В стране теперь будут находиться войска НАТО, такие как бронетанковая бригада, и будут созданы специальные центры для защиты от кибератак. Обновленная Арктическая стратегия Пентагона предусматривает проведение военных учений в Арктике как самостоятельно, так и совместно с союзниками. Целью является демонстрация боеспособности и оперативной совместимости обороны США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил решимость России защищать свои интересы в Арктике. В интервью с журналистами дипломат отметил усиление военных учений НАТО в этом регионе и подчеркнул, что Москва не собирается игнорировать эти действия. «Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане», — заявил Лавров в опубликованном интервью на сайте МИД России. Министр также провел разграничение между Арктикой и территорией НАТО, указав на стремление альянса расширить свое влияние в регионе. По его мнению, эти усилия являются попыткой альянса утвердиться в качестве глобального надзирающего органа. Ранее сообщалось, что НАТО усиливает свое военное присутствие у границ России, используя Финляндию как базу. Финляндия, которая раньше была как буфер между Россией и НАТО, теперь активно сотрудничает с альянсом. Она строит новую военную базу в Лапландии, что близко к Мурманской области и Карелии России. Финляндия также дала США разрешение использовать свои военные базы, включая те, где находятся самолеты. В стране теперь будут находиться войска НАТО, такие как бронетанковая бригада, и будут созданы специальные центры для защиты от кибератак. Обновленная Арктическая стратегия Пентагона предусматривает проведение военных учений в Арктике как самостоятельно, так и совместно с союзниками. Целью является демонстрация боеспособности и оперативной совместимости обороны США.