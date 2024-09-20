Лавров: Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров заявил о несогласии РФ с усилением военных учений НАТО в Арктике Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил решимость России защищать свои интересы в Арктике. В интервью с журналистами дипломат отметил усиление военных учений НАТО в этом регионе и подчеркнул, что Москва не собирается игнорировать эти действия.

«Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане», — заявил Лавров в опубликованном интервью на сайте МИД России.

Министр также провел разграничение между Арктикой и территорией НАТО, указав на стремление альянса расширить свое влияние в регионе. По его мнению, эти усилия являются попыткой альянса утвердиться в качестве глобального надзирающего органа.

Ранее сообщалось, что НАТО усиливает свое военное присутствие у границ России, используя Финляндию как базу. Финляндия, которая раньше была как буфер между Россией и НАТО, теперь активно сотрудничает с альянсом. Она строит новую военную базу в Лапландии, что близко к Мурманской области и Карелии России.

Финляндия также дала США разрешение использовать свои военные базы, включая те, где находятся самолеты. В стране теперь будут находиться войска НАТО, такие как бронетанковая бригада, и будут созданы специальные центры для защиты от кибератак.

Обновленная Арктическая стратегия Пентагона предусматривает проведение военных учений в Арктике как самостоятельно, так и совместно с союзниками. Целью является демонстрация боеспособности и оперативной совместимости обороны США.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил решимость России защищать свои интересы в Арктике. В интервью с журналистами дипломат отметил усиление военных учений НАТО в этом регионе и подчеркнул, что Москва не собирается игнорировать эти действия. «Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане», — заявил Лавров в опубликованном интервью на сайте МИД России. Министр также провел разграничение между Арктикой и территорией НАТО, указав на стремление альянса расширить свое влияние в регионе. По его мнению, эти усилия являются попыткой альянса утвердиться в качестве глобального надзирающего органа. Ранее сообщалось, что НАТО усиливает свое военное присутствие у границ России, используя Финляндию как базу. Финляндия, которая раньше была как буфер между Россией и НАТО, теперь активно сотрудничает с альянсом. Она строит новую военную базу в Лапландии, что близко к Мурманской области и Карелии России. Финляндия также дала США разрешение использовать свои военные базы, включая те, где находятся самолеты. В стране теперь будут находиться войска НАТО, такие как бронетанковая бригада, и будут созданы специальные центры для защиты от кибератак. Обновленная Арктическая стратегия Пентагона предусматривает проведение военных учений в Арктике как самостоятельно, так и совместно с союзниками. Целью является демонстрация боеспособности и оперативной совместимости обороны США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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