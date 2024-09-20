Основателю РДК* грозит пожизненный срок по новому делу

20 сентября 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Денису Капустину** грозит второй пожизненный срок по новому обвинению Фото: Анна Майорова © URA.RU Основателю «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России) Денису Капустину (внесен в список террористов и экстремистов) грозит второй пожизненный срок по новому уголовному делу. Материалы дела опубликованы на сайте Второго западного окружного военного суда Москвы. «18 сентября поступили материалы дела в отношении Капустина. Он обвиняется по статьям по части третьей статьи 226.1 (контрабанда сильнодействующих веществ), части четвертой статьи 222.2 (незаконное хранение крупнокалиберного оружия). Части второй статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), пункт „а“ части четвертой статьи 162 (разбой), пункт „б“ части третьей статьи 205 (террористический акт с причинением смерти человека) УК РФ», — указано в тексте материалов уголовного дела. В ноябре 2023 года Денис Капустин уже был заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область. Его обвинили в терроризме, государственной измене и создании террористического сообщества. Ранее сообщалось, что Капустина были изъяты две единицы оружия в Москве. В материалах уголовного дела указано, что у него нашли оружие ограниченного поражения Streamer и охотничье ружье Mossberg 500a с истекшими сроками разрешений. Несмотря на то, что ему были направлены предписания о необходимости устранить нарушения и предложения по решению вопросов с разрешениями на оружие, Капустин не откликнулся на них, что повлекло за собой ограничение его прав на хранение и ношение оружия. *Признан террористическим и запрещен в России **Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основателю «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России) Денису Капустину (внесен в список террористов и экстремистов) грозит второй пожизненный срок по новому уголовному делу. Материалы дела опубликованы на сайте Второго западного окружного военного суда Москвы. «18 сентября поступили материалы дела в отношении Капустина. Он обвиняется по статьям по части третьей статьи 226.1 (контрабанда сильнодействующих веществ), части четвертой статьи 222.2 (незаконное хранение крупнокалиберного оружия). Части второй статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), пункт „а“ части четвертой статьи 162 (разбой), пункт „б“ части третьей статьи 205 (террористический акт с причинением смерти человека) УК РФ», — указано в тексте материалов уголовного дела. В ноябре 2023 года Денис Капустин уже был заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область. Его обвинили в терроризме, государственной измене и создании террористического сообщества. Ранее сообщалось, что Капустина были изъяты две единицы оружия в Москве. В материалах уголовного дела указано, что у него нашли оружие ограниченного поражения Streamer и охотничье ружье Mossberg 500a с истекшими сроками разрешений. Несмотря на то, что ему были направлены предписания о необходимости устранить нарушения и предложения по решению вопросов с разрешениями на оружие, Капустин не откликнулся на них, что повлекло за собой ограничение его прав на хранение и ношение оружия. *Признан террористическим и запрещен в России **Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму