12 сентября 2024

У главы РДК* Капустина изъяли оружие в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , оружие, ружье, преступление, криминал, охотничье оружие
У Капустина были обнаружены оружие ограниченного поражения Streamer и охотничье ружье Mossberg 500a Фото:

У главаря «Русского добровольческого корпуса»* (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина** (внесен в список террористов и экстремистов) изъяли два вида оружия. Об этом стало известно из материалов уголовного дела. Он заочно осужден в РФ.

«У Капустина были обнаружены оружие ограниченного поражения Streamer и охотничье ружье Mossberg 500a с истекшими сроками разрешений», — говорится в материалах дела, передает РИА Новости. В документах также отмечается, что Капустину были направлены предписания об устранении нарушений законодательства и предложения по продлению сроков разрешения на оружие или его отчуждении. Однако он не отреагировал на предписания и не предоставил необходимые документы, что привело к ограничению его прав на хранение и ношение оружия.

Ранее сообщалось, что суд лишил Капустина прав на квартиру в Москве после того, как он был заочно осужден за организацию нападения на Брянскую область. Уточнялось, что отец Капустина жил в этой однокомнатной квартире на востоке Москвы с новой супругой, которая после его смерти и выступила истцом.

* Запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина** (внесен в список террористов и экстремистов

** Внесен в список террористов и экстремистов

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У главаря «Русского добровольческого корпуса»* (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина** (внесен в список террористов и экстремистов) изъяли два вида оружия. Об этом стало известно из материалов уголовного дела. Он заочно осужден в РФ. «У Капустина были обнаружены оружие ограниченного поражения Streamer и охотничье ружье Mossberg 500a с истекшими сроками разрешений», — говорится в материалах дела, передает РИА Новости. В документах также отмечается, что Капустину были направлены предписания об устранении нарушений законодательства и предложения по продлению сроков разрешения на оружие или его отчуждении. Однако он не отреагировал на предписания и не предоставил необходимые документы, что привело к ограничению его прав на хранение и ношение оружия. Ранее сообщалось, что суд лишил Капустина прав на квартиру в Москве после того, как он был заочно осужден за организацию нападения на Брянскую область. Уточнялось, что отец Капустина жил в этой однокомнатной квартире на востоке Москвы с новой супругой, которая после его смерти и выступила истцом. * Запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина** (внесен в список террористов и экстремистов ** Внесен в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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