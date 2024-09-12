У главы РДК* Капустина изъяли оружие в Москве

У главаря «Русского добровольческого корпуса»* (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина** (внесен в список террористов и экстремистов) изъяли два вида оружия. Об этом стало известно из материалов уголовного дела. Он заочно осужден в РФ.
«У Капустина были обнаружены оружие ограниченного поражения Streamer и охотничье ружье Mossberg 500a с истекшими сроками разрешений», — говорится в материалах дела, передает РИА Новости. В документах также отмечается, что Капустину были направлены предписания об устранении нарушений законодательства и предложения по продлению сроков разрешения на оружие или его отчуждении. Однако он не отреагировал на предписания и не предоставил необходимые документы, что привело к ограничению его прав на хранение и ношение оружия.
Ранее сообщалось, что суд лишил Капустина прав на квартиру в Москве после того, как он был заочно осужден за организацию нападения на Брянскую область. Уточнялось, что отец Капустина жил в этой однокомнатной квартире на востоке Москвы с новой супругой, которая после его смерти и выступила истцом.
* Запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина** (внесен в список террористов и экстремистов
** Внесен в список террористов и экстремистов
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