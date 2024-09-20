Экранизацию компьютерной игры Atomic Heart снимут в России

Сценарий экранизации Atomic Heart напишет Роман Кантор, известный по недавней адаптации «Мастера и Маргариты»Фото: Slimao Ltd. Softworks/Mundfish
В России будет снята экранизация отечественной компьютерной игры Atomic Heart, действие которой происходит в альтернативной вселенной СССР. Об этом сообщили представители руководитель «Плюс студии» Михаил Китаев во время презентации проектов студии на следующий год.
«Один из самых обсуждаемых игровых релизов в России Atomic Heart экранизируют и покажут зрителям в 2025—2029 годах», — цитирует «Газета.ru» заявление Китаева. Сценарий напишет автор недавней экранизации «Мастера и Маргариты» Роман Кантор. Съемки начнутся в следующем году.
Над проектом работают совместно с создателями игры. Студия Mundfish обеспечивают креативный контроль над процессом.
Действие игры Atomic Heart происходит в альтернативной вселенной СССР 1950-х годов. Она вошла в число лучших игр 2023 года, выделяясь своим уникальным сеттингом, оригинальным дизайном и захватывающим сюжетом. Несмотря на некоторые недостатки в геймплее, Atomic Heart стала прорывом в российской игровой индустрии.
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В России будет снята экранизация отечественной компьютерной игры Atomic Heart, действие которой происходит в альтернативной вселенной СССР. Об этом сообщили представители руководитель «Плюс студии» Михаил Китаев во время презентации проектов студии на следующий год. «Один из самых обсуждаемых игровых релизов в России Atomic Heart экранизируют и покажут зрителям в 2025—2029 годах», — цитирует «Газета.ru» заявление Китаева. Сценарий напишет автор недавней экранизации «Мастера и Маргариты» Роман Кантор. Съемки начнутся в следующем году. Над проектом работают совместно с создателями игры. Студия Mundfish обеспечивают креативный контроль над процессом. Действие игры Atomic Heart происходит в альтернативной вселенной СССР 1950-х годов. Она вошла в число лучших игр 2023 года, выделяясь своим уникальным сеттингом, оригинальным дизайном и захватывающим сюжетом. Несмотря на некоторые недостатки в геймплее, Atomic Heart стала прорывом в российской игровой индустрии.