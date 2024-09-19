19 сентября 2024

СК выясняет обстоятельства гибели двух жителей Копейска на пожаре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар тушили в ночь на 20 сентября
Пожар тушили в ночь на 20 сентября Фото:

Сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области выясняют обстоятельства гибели жителей Копейска на пожаре 20 сентября. Как заявили в пресс-службе ведомства, ведется доследственная проверка.

«Следователь регионального СКР осмотрел место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в СКР.

Пожар, унесший жизни копейчан, произошел в ночь на пятницу в многоквартирном доме на улице Кузнецова. При тушении огня были обнаружены тела женщины 1958 года рождения и мужчины 1970 года рождения.

По данным Главного управления МЧС по региону, пожар охватил две квартиры и крышу здания. Из помещения своими силами эвакуировались пять человек.

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Сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области выясняют обстоятельства гибели жителей Копейска на пожаре 20 сентября. Как заявили в пресс-службе ведомства, ведется доследственная проверка. «Следователь регионального СКР осмотрел место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в СКР. Пожар, унесший жизни копейчан, произошел в ночь на пятницу в многоквартирном доме на улице Кузнецова. При тушении огня были обнаружены тела женщины 1958 года рождения и мужчины 1970 года рождения. По данным Главного управления МЧС по региону, пожар охватил две квартиры и крышу здания. Из помещения своими силами эвакуировались пять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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