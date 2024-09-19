Сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области выясняют обстоятельства гибели жителей Копейска на пожаре 20 сентября. Как заявили в пресс-службе ведомства, ведется доследственная проверка.
«Следователь регионального СКР осмотрел место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в СКР.
Пожар, унесший жизни копейчан, произошел в ночь на пятницу в многоквартирном доме на улице Кузнецова. При тушении огня были обнаружены тела женщины 1958 года рождения и мужчины 1970 года рождения.
По данным Главного управления МЧС по региону, пожар охватил две квартиры и крышу здания. Из помещения своими силами эвакуировались пять человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!