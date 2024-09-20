На актера из «Глухаря», приговоренного к пожизненному, завели новое дело

Актер Кирилл Канахин подозревается в новых террористических преступлениях
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Выборы 2024. Екатеринбург, зона, тюрьма, место заключения, сизо1
Кирилл Канахин обвинен в новых преступлениях, связанных с деятельностью РДК (признан террористическим и запрещен в России) Фото:

Осужденного на пожизненный срок актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина обвинили в новых преступлениях. В уголовном деле также фигурируют другие члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК — признан террористическим и запрещен в России) которых подозревают в террористической деятельности на территории России. Информацию сообщили в военном суде города Москва.

«Отметим, что двое из обвиняемых заочно уже получили пожизненные сроки: Кирилл Канахин — в феврале этого года за госизмену (ст. 275 УК РФ)», — написали в «Коммерсант» со ссылкой на обвинение. Им вменяются такие преступления, как нападения на граничащие с Украиной регионы и незаконный оборот оружия. Дело будет рассматриваться заочно, так как обвиняемые находятся на территории Украины.

Дело Канахина и его соратников передали в военный суд. В связи с наличием в деле секретных материалов, процесс будет закрытым. Следствие полагает, что Канахин присоединился к РДК (признан террористическим и запрещен в России) летом 2022 года и участвовал в атаках на российские войска, а также в рейдах на Брянщину и Белгородчину.

Ранее сообщалось, что основатель РДК Денис Капустин (внесен в список террористов и экстремистов) обвиняется в новых преступлениях, включая контрабанду сильнодействующих веществ, хранение оружия и участие в террористических актах. В ноябре 2023 года он уже был приговорен к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область, а сейчас ему грозит второй пожизненный срок за новые преступления.

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Осужденного на пожизненный срок актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина обвинили в новых преступлениях. В уголовном деле также фигурируют другие члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК — признан террористическим и запрещен в России) которых подозревают в террористической деятельности на территории России. Информацию сообщили в военном суде города Москва. «Отметим, что двое из обвиняемых заочно уже получили пожизненные сроки: Кирилл Канахин — в феврале этого года за госизмену (ст. 275 УК РФ)», — написали в «Коммерсант» со ссылкой на обвинение. Им вменяются такие преступления, как нападения на граничащие с Украиной регионы и незаконный оборот оружия. Дело будет рассматриваться заочно, так как обвиняемые находятся на территории Украины. Дело Канахина и его соратников передали в военный суд. В связи с наличием в деле секретных материалов, процесс будет закрытым. Следствие полагает, что Канахин присоединился к РДК (признан террористическим и запрещен в России) летом 2022 года и участвовал в атаках на российские войска, а также в рейдах на Брянщину и Белгородчину. Ранее сообщалось, что основатель РДК Денис Капустин (внесен в список террористов и экстремистов) обвиняется в новых преступлениях, включая контрабанду сильнодействующих веществ, хранение оружия и участие в террористических актах. В ноябре 2023 года он уже был приговорен к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область, а сейчас ему грозит второй пожизненный срок за новые преступления.
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