На актера из «Глухаря», приговоренного к пожизненному, завели новое дело

Актер Кирилл Канахин подозревается в новых террористических преступлениях

20 сентября 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Кирилл Канахин обвинен в новых преступлениях, связанных с деятельностью РДК (признан террористическим и запрещен в России) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осужденного на пожизненный срок актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина обвинили в новых преступлениях. В уголовном деле также фигурируют другие члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК — признан террористическим и запрещен в России) которых подозревают в террористической деятельности на территории России. Информацию сообщили в военном суде города Москва. «Отметим, что двое из обвиняемых заочно уже получили пожизненные сроки: Кирилл Канахин — в феврале этого года за госизмену (ст. 275 УК РФ)», — написали в «Коммерсант» со ссылкой на обвинение. Им вменяются такие преступления, как нападения на граничащие с Украиной регионы и незаконный оборот оружия. Дело будет рассматриваться заочно, так как обвиняемые находятся на территории Украины. Дело Канахина и его соратников передали в военный суд. В связи с наличием в деле секретных материалов, процесс будет закрытым. Следствие полагает, что Канахин присоединился к РДК (признан террористическим и запрещен в России) летом 2022 года и участвовал в атаках на российские войска, а также в рейдах на Брянщину и Белгородчину. Ранее сообщалось, что основатель РДК Денис Капустин (внесен в список террористов и экстремистов) обвиняется в новых преступлениях, включая контрабанду сильнодействующих веществ, хранение оружия и участие в террористических актах. В ноябре 2023 года он уже был приговорен к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область, а сейчас ему грозит второй пожизненный срок за новые преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденного на пожизненный срок актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина обвинили в новых преступлениях. В уголовном деле также фигурируют другие члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК — признан террористическим и запрещен в России) которых подозревают в террористической деятельности на территории России. Информацию сообщили в военном суде города Москва. «Отметим, что двое из обвиняемых заочно уже получили пожизненные сроки: Кирилл Канахин — в феврале этого года за госизмену (ст. 275 УК РФ)», — написали в «Коммерсант» со ссылкой на обвинение. Им вменяются такие преступления, как нападения на граничащие с Украиной регионы и незаконный оборот оружия. Дело будет рассматриваться заочно, так как обвиняемые находятся на территории Украины. Дело Канахина и его соратников передали в военный суд. В связи с наличием в деле секретных материалов, процесс будет закрытым. Следствие полагает, что Канахин присоединился к РДК (признан террористическим и запрещен в России) летом 2022 года и участвовал в атаках на российские войска, а также в рейдах на Брянщину и Белгородчину. Ранее сообщалось, что основатель РДК Денис Капустин (внесен в список террористов и экстремистов) обвиняется в новых преступлениях, включая контрабанду сильнодействующих веществ, хранение оружия и участие в террористических актах. В ноябре 2023 года он уже был приговорен к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область, а сейчас ему грозит второй пожизненный срок за новые преступления.