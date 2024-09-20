На актера из «Глухаря», приговоренного к пожизненному, завели новое дело

Осужденного на пожизненный срок актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина обвинили в новых преступлениях. В уголовном деле также фигурируют другие члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК — признан террористическим и запрещен в России) которых подозревают в террористической деятельности на территории России. Информацию сообщили в военном суде города Москва.
«Отметим, что двое из обвиняемых заочно уже получили пожизненные сроки: Кирилл Канахин — в феврале этого года за госизмену (ст. 275 УК РФ)», — написали в «Коммерсант» со ссылкой на обвинение. Им вменяются такие преступления, как нападения на граничащие с Украиной регионы и незаконный оборот оружия. Дело будет рассматриваться заочно, так как обвиняемые находятся на территории Украины.
Дело Канахина и его соратников передали в военный суд. В связи с наличием в деле секретных материалов, процесс будет закрытым. Следствие полагает, что Канахин присоединился к РДК (признан террористическим и запрещен в России) летом 2022 года и участвовал в атаках на российские войска, а также в рейдах на Брянщину и Белгородчину.
Ранее сообщалось, что основатель РДК Денис Капустин (внесен в список террористов и экстремистов) обвиняется в новых преступлениях, включая контрабанду сильнодействующих веществ, хранение оружия и участие в террористических актах. В ноябре 2023 года он уже был приговорен к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область, а сейчас ему грозит второй пожизненный срок за новые преступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.