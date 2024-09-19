Возле УрФУ открыли памятник группе Дятлова. Видео

20 сентября 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Руководил легендарной группой пятикурсник УПИ Игорь Дятлов Фото: Петр Бартоломей новость из сюжета Тайна перевала Дятлова Возле Уральского федерального университета (УрФУ) открыли памятник группе Дятлова, погибшей при страшных и загадочных обстоятельствах на севере Свердловской области в 1959 году. Он отлит из гранита и имеет особенность — вбитые в камень лыжи, передает корреспондент URA.RU. Монумент представляет собой огромную глыбу, на которой на чугунной таблице выгравированы имена девяти участников экспедиции. В гранит вмонтированы лыжи и лыжные палки — как символ смелости студентов, рискнувших в феврале 59-го отправиться в сложное восхождение на вершины гор Приполярного Урала. У подножия памятника имеется чаша для цветов. Мемориал располагается недалеко от бывшего стройфака УПИ (прежнее название УрФУ). «Помню, мы полетели на Приполярный Урал в зимних условиях, группе надо было разделиться. Вертолет забрал часть ребят, чтобы перебросить на другую часть хребта, а я, Игорь Дятлов и еще один турист, Толик Хан, остались. Но вертолет потом не смог нас уже забрать. Игорь один раз пролетал над этим местом, запомнил маршрут и безошибочно провел нас 50 километров. У него была фотографическая память, это нас спасло», — рассказал друг дятловцев, выпускник УПИ Петр Бартоломей на открытии памятника.



Группа Дятлова погибла на горе Холатчахль 2 февраля. Смерть туристов была засекречена, окутана множеством тайн и за десятилетия обросла бесчисленными версиями: сход лавины, секретное испытание оружия, бытовая ссора, нападение манси, снежного человека, НЛО и тому подобное. Спустя 60 лет после трагедии, в 2019 году, Генпрокуратура УрФО провела новое расследование и пришла к выводу, что причиной стал все же сход снега, и люди погибли от холода и травм. Более подробно о событиях тех дней, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле Уральского федерального университета (УрФУ) открыли памятник группе Дятлова, погибшей при страшных и загадочных обстоятельствах на севере Свердловской области в 1959 году. Он отлит из гранита и имеет особенность — вбитые в камень лыжи, передает корреспондент URA.RU. Монумент представляет собой огромную глыбу, на которой на чугунной таблице выгравированы имена девяти участников экспедиции. В гранит вмонтированы лыжи и лыжные палки — как символ смелости студентов, рискнувших в феврале 59-го отправиться в сложное восхождение на вершины гор Приполярного Урала. У подножия памятника имеется чаша для цветов. Мемориал располагается недалеко от бывшего стройфака УПИ (прежнее название УрФУ). «Помню, мы полетели на Приполярный Урал в зимних условиях, группе надо было разделиться. Вертолет забрал часть ребят, чтобы перебросить на другую часть хребта, а я, Игорь Дятлов и еще один турист, Толик Хан, остались. Но вертолет потом не смог нас уже забрать. Игорь один раз пролетал над этим местом, запомнил маршрут и безошибочно провел нас 50 километров. У него была фотографическая память, это нас спасло», — рассказал друг дятловцев, выпускник УПИ Петр Бартоломей на открытии памятника. Группа Дятлова погибла на горе Холатчахль 2 февраля. Смерть туристов была засекречена, окутана множеством тайн и за десятилетия обросла бесчисленными версиями: сход лавины, секретное испытание оружия, бытовая ссора, нападение манси, снежного человека, НЛО и тому подобное. Спустя 60 лет после трагедии, в 2019 году, Генпрокуратура УрФО провела новое расследование и пришла к выводу, что причиной стал все же сход снега, и люди погибли от холода и травм. Более подробно о событиях тех дней, — в отдельном сюжете URA.RU.