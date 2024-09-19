В ХМАО прокуратура добилась увольнения мэра по утрате доверия

Прокуратура Сургутского района через суд добилась увольнения экс-главы поселка Тундрино Антона Шакирьянова по статье в связи с утратой доверия. В апреле бывший глава покинул пост по собственному желанию из-за конфликта интересов, после чего надзорное ведомство обратилось в суд.
«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об изменении формулировки увольнения бывшего главы муниципального образования на увольнение в связи с утратой доверия. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО на своем сайте.
Прокуратура во время проверки установила, что администрация Тундрино заключила контракт с бизнесменом, родным братом главы, контракты на содержание зимников и поставку дров населению. При этом не были приняты меры для урегулирования конфликта интересов.
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