19 сентября 2024

В ХМАО прокуратура добилась увольнения мэра по утрате доверия

Экс-глава Сургутского района Шакирьянов уволен по утрате доверия
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура через суд добилась увольнения экс-главы Тундрино по утрате доверия
Прокуратура через суд добилась увольнения экс-главы Тундрино по утрате доверия Фото:

Прокуратура Сургутского района через суд добилась увольнения экс-главы поселка Тундрино Антона Шакирьянова по статье в связи с утратой доверия. В апреле бывший глава покинул пост по собственному желанию из-за конфликта интересов, после чего надзорное ведомство обратилось в суд.

«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об изменении формулировки увольнения бывшего главы муниципального образования на увольнение в связи с утратой доверия. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО на своем сайте.

Прокуратура во время проверки установила, что администрация Тундрино заключила контракт с бизнесменом, родным братом главы, контракты на содержание зимников и поставку дров населению. При этом не были приняты меры для урегулирования конфликта интересов.

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Прокуратура Сургутского района через суд добилась увольнения экс-главы поселка Тундрино Антона Шакирьянова по статье в связи с утратой доверия. В апреле бывший глава покинул пост по собственному желанию из-за конфликта интересов, после чего надзорное ведомство обратилось в суд. «Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об изменении формулировки увольнения бывшего главы муниципального образования на увольнение в связи с утратой доверия. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО на своем сайте. Прокуратура во время проверки установила, что администрация Тундрино заключила контракт с бизнесменом, родным братом главы, контракты на содержание зимников и поставку дров населению. При этом не были приняты меры для урегулирования конфликта интересов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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