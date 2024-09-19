В новом челябинском муниципалитете назначили выборы главы

В Саткинском муниципальном округе объявлен конкурс на пост главы. Как сообщили URA.RU в собрании депутатов, выборы главы в статусе округа в муниципалитете проводятся впервые.
«Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия, состоящая из трех депутатов собрания и трех представителей губернатора. Конкурс назначен на 24 октября», — сообщил спикер собрания муниципалитета Николай Бурматов.
Документы от претендентов на пост главы округа принимаются с 20 по 27 сентября. Будущему главе должно быть не менее 21 года.
В связи с изменением статуса района на округ упразднены советы депутатов городов и районов, которые входят в состав Саткинского округа. Проведены выборы окружного собрания депутатов первого созыва. До конца октября после отбора кандидатов конкурсной комиссией депутаты выберут главу округа.
Аналогичная ситуация в двух других округах, преобразованных из районов — Нязепетровском и Пластовском. Ожидается, что там конкурсы на пост главы будут объявлены до конца месяца. Формирование органов власти всех трех округов должно быть завершено в этом году.
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