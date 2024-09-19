19 сентября 2024

В новом челябинском муниципалитете назначили выборы главы

© Служба новостей «URA.RU»
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В связи с преобразованием района в округ в Сатке пройдут выборы главы
В связи с преобразованием района в округ в Сатке пройдут выборы главы Фото:

В Саткинском муниципальном округе объявлен конкурс на пост главы. Как сообщили URA.RU в собрании депутатов, выборы главы в статусе округа в муниципалитете проводятся впервые.

«Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия, состоящая из трех депутатов собрания и трех представителей губернатора. Конкурс назначен на 24 октября», — сообщил спикер собрания муниципалитета Николай Бурматов.

Документы от претендентов на пост главы округа принимаются с 20 по 27 сентября. Будущему главе должно быть не менее 21 года.

В связи с изменением статуса района на округ упразднены советы депутатов городов и районов, которые входят в состав Саткинского округа. Проведены выборы окружного собрания депутатов первого созыва. До конца октября после отбора кандидатов конкурсной комиссией депутаты выберут главу округа.

Аналогичная ситуация в двух других округах, преобразованных из районов — Нязепетровском и Пластовском. Ожидается, что там конкурсы на пост главы будут объявлены до конца месяца. Формирование органов власти всех трех округов должно быть завершено в этом году.

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В Саткинском муниципальном округе объявлен конкурс на пост главы. Как сообщили URA.RU в собрании депутатов, выборы главы в статусе округа в муниципалитете проводятся впервые. «Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия, состоящая из трех депутатов собрания и трех представителей губернатора. Конкурс назначен на 24 октября», — сообщил спикер собрания муниципалитета Николай Бурматов. Документы от претендентов на пост главы округа принимаются с 20 по 27 сентября. Будущему главе должно быть не менее 21 года. В связи с изменением статуса района на округ упразднены советы депутатов городов и районов, которые входят в состав Саткинского округа. Проведены выборы окружного собрания депутатов первого созыва. До конца октября после отбора кандидатов конкурсной комиссией депутаты выберут главу округа. Аналогичная ситуация в двух других округах, преобразованных из районов — Нязепетровском и Пластовском. Ожидается, что там конкурсы на пост главы будут объявлены до конца месяца. Формирование органов власти всех трех округов должно быть завершено в этом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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