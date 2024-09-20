Умер сын известной певицы Понаровской

Сын Ирины Понаровской, Энтони Родд скончался в пятницу утром несмотря на вызов врачейФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сын известной джазовой певицы Ирины Понаровской Энтони Родд скончался в пятницу утром в Москве. Об этом сообщили журналисты российского издания.
«39-летний Энтони Родд почувствовал себя плохо в своей квартире на Трифоновской улице сегодня около пяти часов утра. Жена вызвала медиков, но спасти мужчину они не смогли», — уточнили в МК.ru. Причину смерти установить пока не удалось.
Энтони был сыном Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда, воспитывался отцом после их развода и получил образование в Норвегии как дизайнер ювелирных изделий. Он был женат на художнице Анне Чайниковой, в их семье родились двое детей.
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Сын известной джазовой певицы Ирины Понаровской Энтони Родд скончался в пятницу утром в Москве. Об этом сообщили журналисты российского издания. «39-летний Энтони Родд почувствовал себя плохо в своей квартире на Трифоновской улице сегодня около пяти часов утра. Жена вызвала медиков, но спасти мужчину они не смогли», — уточнили в МК.ru. Причину смерти установить пока не удалось. Энтони был сыном Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда, воспитывался отцом после их развода и получил образование в Норвегии как дизайнер ювелирных изделий. Он был женат на художнице Анне Чайниковой, в их семье родились двое детей.