Умер сын известной певицы Понаровской

МК: сын Ирины Понаровской умер в своей квартире в Москве
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Сын Ирины Понаровской, Энтони Родд скончался в пятницу утром несмотря на вызов врачей Фото:

Сын известной джазовой певицы Ирины Понаровской Энтони Родд скончался в пятницу утром в Москве. Об этом сообщили журналисты российского издания.

«39-летний Энтони Родд почувствовал себя плохо в своей квартире на Трифоновской улице сегодня около пяти часов утра. Жена вызвала медиков, но спасти мужчину они не смогли», — уточнили в МК.ru. Причину смерти установить пока не удалось.

Энтони был сыном Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда, воспитывался отцом после их развода и получил образование в Норвегии как дизайнер ювелирных изделий. Он был женат на художнице Анне Чайниковой, в их семье родились двое детей.

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Сын известной джазовой певицы Ирины Понаровской Энтони Родд скончался в пятницу утром в Москве. Об этом сообщили журналисты российского издания. «39-летний Энтони Родд почувствовал себя плохо в своей квартире на Трифоновской улице сегодня около пяти часов утра. Жена вызвала медиков, но спасти мужчину они не смогли», — уточнили в МК.ru. Причину смерти установить пока не удалось. Энтони был сыном Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда, воспитывался отцом после их развода и получил образование в Норвегии как дизайнер ювелирных изделий. Он был женат на художнице Анне Чайниковой, в их семье родились двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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