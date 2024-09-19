На Челябинскую область надвигается арктический холод

В Челябинскую область вторгнутся арктические холодные воздушные массы. Об этом 20 сентября сообщили в челябинском гидрометцентре.
«Под влиянием периферии Северо-Атлантического циклона на Южном Урале в выходные дни пройдут дожди и начнется вторжение арктической холодной воздушной массы. Оно приведет к похолоданию в регионе. Кроме того, оно будет сопровождаться усилением ветра до 16-21 метра в секунду», — сообщили в ЦГМС.
Дневные температуры к понедельнику опустятся до 10 градусов, по ночам в регионе ожидаются заморозки. В связи с резким похолоданием в Златоусте объявлено о начале отопительного сезона с 23 октября.
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