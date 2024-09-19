19 сентября 2024

На Челябинскую область надвигается арктический холод

© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых муниципалитетах из-за похолодания начался отопительный сезон
В некоторых муниципалитетах из-за похолодания начался отопительный сезон Фото:

В Челябинскую область вторгнутся арктические холодные воздушные массы. Об этом 20 сентября сообщили в челябинском гидрометцентре.

«Под влиянием периферии Северо-Атлантического циклона на Южном Урале в выходные дни пройдут дожди и начнется вторжение арктической холодной воздушной массы. Оно приведет к похолоданию в регионе. Кроме того, оно будет сопровождаться усилением ветра до 16-21 метра в секунду», — сообщили в ЦГМС.

Дневные температуры к понедельнику опустятся до 10 градусов, по ночам в регионе ожидаются заморозки. В связи с резким похолоданием в Златоусте объявлено о начале отопительного сезона с 23 октября.

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В Челябинскую область вторгнутся арктические холодные воздушные массы. Об этом 20 сентября сообщили в челябинском гидрометцентре. «Под влиянием периферии Северо-Атлантического циклона на Южном Урале в выходные дни пройдут дожди и начнется вторжение арктической холодной воздушной массы. Оно приведет к похолоданию в регионе. Кроме того, оно будет сопровождаться усилением ветра до 16-21 метра в секунду», — сообщили в ЦГМС. Дневные температуры к понедельнику опустятся до 10 градусов, по ночам в регионе ожидаются заморозки. В связи с резким похолоданием в Златоусте объявлено о начале отопительного сезона с 23 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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