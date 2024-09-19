В Златоусте стартует отопительный сезон

В Златоусте (Челябинская область) 23 сентября власти начнут отопительный сезон. Как рассказал мэр Олег Решетников, на заполнение системы теплоносителем понадобится насколько дней.
«Ожидается резкое похолодание, поэтому отопительный сезон в округе начнется с понедельника, 23 сентября. Подготовка к нему шла несколько месяцев, и мы сделали очень много, включая ремонт инженерных сетей. Особенно хочу поблагодарить губернатора Алексея Текслера за финансовую поддержку», — заявил Олег Решетников.
Запуск отопления, отметил градоначальник, является технически сложным процессом, который может занять до 10 дней. Решетников сказал, что значительные задачи предстоит решить управляющим компаниям, ответственным за подключение домов к теплоснабжению. Мэр подчеркнул, что для всех ответственных лиц это будет напряженный период и выразил надежду на оперативное подключение тепла в дома.
О старте отопительного сезона объявили также в Кусинском районе и двух поселениях Саткинского муниципального округа. Запускать систему отопления начали в Трехгорном и Октябрьском муниципальном районе.
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