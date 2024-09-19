19 сентября 2024

В Златоусте стартует отопительный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплоноситель заполнит систему в течение 10 дней
Теплоноситель заполнит систему в течение 10 дней Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 23 сентября власти начнут отопительный сезон. Как рассказал мэр Олег Решетников, на заполнение системы теплоносителем понадобится насколько дней.

«Ожидается резкое похолодание, поэтому отопительный сезон в округе начнется с понедельника, 23 сентября. Подготовка к нему шла несколько месяцев, и мы сделали очень много, включая ремонт инженерных сетей. Особенно хочу поблагодарить губернатора Алексея Текслера за финансовую поддержку», — заявил Олег Решетников.

Запуск отопления, отметил градоначальник, является технически сложным процессом, который может занять до 10 дней. Решетников сказал, что значительные задачи предстоит решить управляющим компаниям, ответственным за подключение домов к теплоснабжению. Мэр подчеркнул, что для всех ответственных лиц это будет напряженный период и выразил надежду на оперативное подключение тепла в дома.

О старте отопительного сезона объявили также в Кусинском районе и двух поселениях Саткинского муниципального округа. Запускать систему отопления начали в Трехгорном и Октябрьском муниципальном районе.

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В Златоусте (Челябинская область) 23 сентября власти начнут отопительный сезон. Как рассказал мэр Олег Решетников, на заполнение системы теплоносителем понадобится насколько дней. «Ожидается резкое похолодание, поэтому отопительный сезон в округе начнется с понедельника, 23 сентября. Подготовка к нему шла несколько месяцев, и мы сделали очень много, включая ремонт инженерных сетей. Особенно хочу поблагодарить губернатора Алексея Текслера за финансовую поддержку», — заявил Олег Решетников. Запуск отопления, отметил градоначальник, является технически сложным процессом, который может занять до 10 дней. Решетников сказал, что значительные задачи предстоит решить управляющим компаниям, ответственным за подключение домов к теплоснабжению. Мэр подчеркнул, что для всех ответственных лиц это будет напряженный период и выразил надежду на оперативное подключение тепла в дома. О старте отопительного сезона объявили также в Кусинском районе и двух поселениях Саткинского муниципального округа. Запускать систему отопления начали в Трехгорном и Октябрьском муниципальном районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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