Бойцов ВС РФ обвиняют в гибели американского военкора: что известно о деле

Военного корреспондента Рассела Бентли убили в Донецке 8 апреля

20 сентября 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Людмила Бентли настаивает на задержании им военными российскими военными Фото: Russell TEXAS Bentley/https://t.me/TXDPR новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский военный корреспондент с российским гражданством Рассел Бентли был убит в Петровском районе Донецка 8 апреля после обстрела со стороны ВСУ. Его жена, Людмила Бентли, сообщила, что он был задержан военными российской армии и впоследствии убит. Обстоятельства смерти Бентли ход расследования — в материале URA.RU Биография Бентли Рассел Бентли, родившийся в 1960 году в Остине, штат Техас, прошел службу в армии США и занимался различными профессиями, включая работу официантом и лесорубом. В 1990-х годах он стал активистом движения за легализацию легких наркотиков и даже выдвигал свою кандидатуру в Сенат США. Однако его жизнь изменилась, когда он увидел фотографии жертв в Донбассе в 2014 году, передает RTVI. Приехав в Донецк в декабре того же года, Бентли присоединился к ополчению ДНР и служил в батальоне «Восток» до 2017 года. После увольнения из армии он женился на учительнице русского языка и продолжал свою журналистскую деятельность, освещая конфликт в Донбассе для англоязычной аудитории, несмотря на цензуру в социальных сетях. Бентли баллотировался в управленческую должность Фото: Нина Зотина/РИА Новости Расследование С момента обнаружения обстоятельств убийства Бентли, следствие активно работало над восстановлением картины произошедшего. 9 апреля, на следующий день после исчезновения Бентли, были найдены его взорванная и сгоревшая машина, что послужило толчком для открытия уголовного дела. В течение недели после инцидента, следователи провели предварительное расследование, в ходе которого были собраны первые показания свидетелей и опрошено личное состав ВС РФ, приписываемое к месту происшествия. К 16 апреля были установлены личности нескольких подозреваемых, и в последующие дни они были задержаны для допроса. К 20 апреля следствие уже располагало достаточным количеством доказательств для того, чтобы предъявить обвинения в совершении преступления. Параллельно с этим, была проведена экспертиза ДНК, которая подтвердила смерть Бентли. В ходе расследования, которое продолжалось в течение нескольких месяцев, следователи изучили множество улик, включая видеозаписи с камер наблюдения, данные мобильной связи и результаты баллистической экспертизы. Это позволило восстановить маршрут и последние действия Бентли, а также установить причину и обстоятельства его гибели. Каждый новый этап расследования сопровождался всесторонним анализом полученной информации и постоянным взаимодействием со вдовой Бентли, которая настаивала на всестороннем и беспристрастном расследовании. МВД ДНР объявило Рассела Бентли в розыск спустя четыре дня после пропажи Фото: Russell TEXAS Bentley/https://t.me/TXDPR Призывы к наказанию виновных Расследование убийства Бентли привлекло внимание высокопоставленных лиц и органов следствия. Уголовное дело было передано в Главное военное следственное управление СК РФ, и были задержаны подозреваемые, которые начали давать признательные показания. Несмотря на это, Людмила Бентли столкнулась с трудностями при попытке получить останки мужа для захоронения. Ранее по следу ДНК они были идентифицированы. Одним из задержанных по делу об убийстве Бентли является Виталий, который находится под стражей в статусе обвиняемого. Вдова военкора обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении останков мужа. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал к неотвратимости наказания виновных в убийстве военкора, подчеркивая важность расследования и наказания всех причастных к преступлению. По словам жены Бентли Людмилы, при себе у ее мужа был российский паспорт, военный билет и портмоне с деньгами и банковскими картами Фото: Russell TEXAS Bentley/https://t.me/TXDPR Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский военный корреспондент с российским гражданством Рассел Бентли был убит в Петровском районе Донецка 8 апреля после обстрела со стороны ВСУ. Его жена, Людмила Бентли, сообщила, что он был задержан военными российской армии и впоследствии убит. Обстоятельства смерти Бентли ход расследования — в материале URA.RU Рассел Бентли, родившийся в 1960 году в Остине, штат Техас, прошел службу в армии США и занимался различными профессиями, включая работу официантом и лесорубом. В 1990-х годах он стал активистом движения за легализацию легких наркотиков и даже выдвигал свою кандидатуру в Сенат США. Однако его жизнь изменилась, когда он увидел фотографии жертв в Донбассе в 2014 году, передает RTVI. Приехав в Донецк в декабре того же года, Бентли присоединился к ополчению ДНР и служил в батальоне «Восток» до 2017 года. После увольнения из армии он женился на учительнице русского языка и продолжал свою журналистскую деятельность, освещая конфликт в Донбассе для англоязычной аудитории, несмотря на цензуру в социальных сетях. С момента обнаружения обстоятельств убийства Бентли, следствие активно работало над восстановлением картины произошедшего. 9 апреля, на следующий день после исчезновения Бентли, были найдены его взорванная и сгоревшая машина, что послужило толчком для открытия уголовного дела. В течение недели после инцидента, следователи провели предварительное расследование, в ходе которого были собраны первые показания свидетелей и опрошено личное состав ВС РФ, приписываемое к месту происшествия. К 16 апреля были установлены личности нескольких подозреваемых, и в последующие дни они были задержаны для допроса. К 20 апреля следствие уже располагало достаточным количеством доказательств для того, чтобы предъявить обвинения в совершении преступления. Параллельно с этим, была проведена экспертиза ДНК, которая подтвердила смерть Бентли. В ходе расследования, которое продолжалось в течение нескольких месяцев, следователи изучили множество улик, включая видеозаписи с камер наблюдения, данные мобильной связи и результаты баллистической экспертизы. Это позволило восстановить маршрут и последние действия Бентли, а также установить причину и обстоятельства его гибели. Каждый новый этап расследования сопровождался всесторонним анализом полученной информации и постоянным взаимодействием со вдовой Бентли, которая настаивала на всестороннем и беспристрастном расследовании. Расследование убийства Бентли привлекло внимание высокопоставленных лиц и органов следствия. Уголовное дело было передано в Главное военное следственное управление СК РФ, и были задержаны подозреваемые, которые начали давать признательные показания. Несмотря на это, Людмила Бентли столкнулась с трудностями при попытке получить останки мужа для захоронения. Ранее по следу ДНК они были идентифицированы. Одним из задержанных по делу об убийстве Бентли является Виталий, который находится под стражей в статусе обвиняемого. Вдова военкора обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении останков мужа. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал к неотвратимости наказания виновных в убийстве военкора, подчеркивая важность расследования и наказания всех причастных к преступлению.