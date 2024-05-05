Киселев призвал наказать виновных в убийстве американского военкора Бентли

Убийство американского военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли с российским гражданством должно быть расследовано, а виновных необходимо наказать. С таким заявлением выступил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания», — сказал Киселев. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что перед законом все должны быть равны.
Военкор Бентли пропал в Донецке в апреле текущего года. Позже появилась информация, что он погиб. 6 апреля telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что подозреваемые в убийстве в данный момент находятся под стражей, с них берут показания.
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