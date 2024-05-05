05 мая 2024

Киселев призвал наказать виновных в убийстве американского военкора Бентли

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Дмитрий Киселев. Москва, киселев дмитрий
Перед законом все должны быть равны, подчеркнул Дмитрий Киселев Фото:
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Убийство американского военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли с российским гражданством должно быть расследовано, а виновных необходимо наказать. С таким заявлением выступил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания», — сказал Киселев. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что перед законом все должны быть равны.

Военкор Бентли пропал в Донецке в апреле текущего года. Позже появилась информация, что он погиб. 6 апреля telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что подозреваемые в убийстве в данный момент находятся под стражей, с них берут показания.

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Убийство американского военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли с российским гражданством должно быть расследовано, а виновных необходимо наказать. С таким заявлением выступил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. «Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания», — сказал Киселев. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что перед законом все должны быть равны. Военкор Бентли пропал в Донецке в апреле текущего года. Позже появилась информация, что он погиб. 6 апреля telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что подозреваемые в убийстве в данный момент находятся под стражей, с них берут показания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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