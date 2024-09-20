Россияне смогут оплачивать штрафы и налоги без комиссии

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Система быстрых платежей. Екатеринбург, система быстрых платежей, сбп
Банки не смогут брать комиссии с людей за переводы в пользу государства Фото:

Российские банки перестанут брать комиссию с граждан за переводы в пользу государства, если они будут совершать их через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в Центробанке.

«Банки не смогут брать комиссии с людей за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее, — говорится в официальном telegram-канале регулятора.

В Центробанке уточнили, что с помощью СБП россияне могут оплатить начисления в бюджет. Это касается оплаты штрафов за нарушение ПДД. В ближайшем будущем планируется расширить функционал сервиса, чтобы граждане могли производить оплату через портал госуслуг.

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Российские банки перестанут брать комиссию с граждан за переводы в пользу государства, если они будут совершать их через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в Центробанке. «Банки не смогут брать комиссии с людей за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее, — говорится в официальном telegram-канале регулятора. В Центробанке уточнили, что с помощью СБП россияне могут оплатить начисления в бюджет. Это касается оплаты штрафов за нарушение ПДД. В ближайшем будущем планируется расширить функционал сервиса, чтобы граждане могли производить оплату через портал госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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