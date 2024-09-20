Россияне смогут оплачивать штрафы и налоги без комиссии

20 сентября 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Банки не смогут брать комиссии с людей за переводы в пользу государства Фото: Размик Закарян © URA.RU Российские банки перестанут брать комиссию с граждан за переводы в пользу государства, если они будут совершать их через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в Центробанке. «Банки не смогут брать комиссии с людей за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее, — говорится в официальном telegram-канале регулятора. В Центробанке уточнили, что с помощью СБП россияне могут оплатить начисления в бюджет. Это касается оплаты штрафов за нарушение ПДД. В ближайшем будущем планируется расширить функционал сервиса, чтобы граждане могли производить оплату через портал госуслуг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские банки перестанут брать комиссию с граждан за переводы в пользу государства, если они будут совершать их через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в Центробанке. «Банки не смогут брать комиссии с людей за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее, — говорится в официальном telegram-канале регулятора. В Центробанке уточнили, что с помощью СБП россияне могут оплатить начисления в бюджет. Это касается оплаты штрафов за нарушение ПДД. В ближайшем будущем планируется расширить функционал сервиса, чтобы граждане могли производить оплату через портал госуслуг.