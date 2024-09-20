Кремль — URA.RU: передача Крыма под мандат ООН — абсурд

В Кремле назвали абсурдом идею главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН. Это российская территория, которая не может быть предметом «передачи кому-то», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса. Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для дискуссии или передачи кому-то», — заявил Песков.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. По его мнению, это нужно сделать, чтобы «подготовить честный референдум» о статусе Крыма и провести его через 20 лет.
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