19 сентября 2024

Богатейший депутат думы Сургута продал ресторан. Фото

Богатейший депутат думы Сургута Евгений Барсов продал ресторан «Авиатор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутский депутат Евгений Барсов продал свой ресторан "Авиатор"
Сургутский депутат Евгений Барсов продал свой ресторан "Авиатор" Фото:

Богатейший депутат гордумы Сургута (ХМАО) Евгений Барсов продал свой ресторан «Авиатор», расположенный на одной из главных улиц города. Новый собственник выкупил помещение, чтобы открыть другое заведение общепита, рассказал URA.RU сам Барсов.

«Помещение было продано весной. Теперь там будет другой ресторан. Мы договорились с новым собственником, что в заведении будет специальный столик для авиаторов», — поделился с URA.RU Барсов.

Агентство выяснило, что новым владельцем заведения стал Игорь Бурганов. В беседе с URA.RU предприниматель рассказал, что на месте «Авиатора» откроется ресторан «Карасевня». «В ресторане будут подавать блюда из обской рыбы по бюджетной стоимости: карась, налим, окунь. Возможно, еще будет астраханская рыба, сазан, например. Заведение планируется открыть в ноябре», — прокомментировал корреспонденту агентства Бурганов.

Также в Сургуте недавно открылся боулинг-ресторан тюменского бизнесмена Артема Рахмеева. Заведение расположилось в торговом центре «Аура» на части площади гипермаркета «Окей».

На месте "Авиатора" в Сургуте откроется ресторан "Карасевня"
На месте "Авиатора" в Сургуте откроется ресторан "Карасевня"
Фото:

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Богатейший депутат гордумы Сургута (ХМАО) Евгений Барсов продал свой ресторан «Авиатор», расположенный на одной из главных улиц города. Новый собственник выкупил помещение, чтобы открыть другое заведение общепита, рассказал URA.RU сам Барсов. «Помещение было продано весной. Теперь там будет другой ресторан. Мы договорились с новым собственником, что в заведении будет специальный столик для авиаторов», — поделился с URA.RU Барсов. Агентство выяснило, что новым владельцем заведения стал Игорь Бурганов. В беседе с URA.RU предприниматель рассказал, что на месте «Авиатора» откроется ресторан «Карасевня». «В ресторане будут подавать блюда из обской рыбы по бюджетной стоимости: карась, налим, окунь. Возможно, еще будет астраханская рыба, сазан, например. Заведение планируется открыть в ноябре», — прокомментировал корреспонденту агентства Бурганов. Также в Сургуте недавно открылся боулинг-ресторан тюменского бизнесмена Артема Рахмеева. Заведение расположилось в торговом центре «Аура» на части площади гипермаркета «Окей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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