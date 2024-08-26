Тюменский бизнесмен открыл в Сургуте ресторан с боулингом

Бизнесмен из Тюмени Артем Рахмеев открыл первый в Сургуте (ХМАО) боулинг-ресторан. Заведение расположилось в ТРЦ «Аура» на части площади гипермаркета «Окей». Об этом Рахмеев сообщил в своем telegram-канале.
«Самое волнительное в открытии новых точек — это первые отзывы гостей. Кажется, в Сургуте все получилось», — написал Рахмеев. Как сообщили URA.RU в самом заведении, сейчас боулинг-ресторан открыт в техническом режиме, а официальное открытие состоится в сентябре.
Заведение расположилось в «Ауре» на части площади гипермаркета «Окей». Как ранее рассказывал агентству сам Рахмеев, переговоры с торговым центром длились 3,5 года и осложнились, в том числе, из-за технических нюансов.
Недавно в Сургуте также открылась кофейня популярной тюменской сети Garden. Заведение оказалось особенно привлекательным для местной молодежи. Также на гастрономической карте города появилось еще одно «инстаграмное место» (Instagram запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) для любителей кофе. «Рассвет» отличает интерьер в розовых тонах.
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