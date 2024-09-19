В Перми откроется движение на участке трассы ТР-53 до микрорайона Грибоедовский

В Перми 18 октября запустят движение на участке трассы ТР-53 между микрорайонами Садовый и Грибоедовский. Об этом сообщил председатель совета директоров СК «Химспецстрой» Алексей Чикунов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Работы на объекте ТР-53, на переходе улицы Старцева — проспект Октябрят — улицы Целинной ведутся круглые сутки. Открыть движение планируется 18 октября», — пишет Чикунов.
Строительство трассы ТР-53 началось в 2022 году. Дорога соединит микрорайоны Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд и Садовый с центром города. Первый этап, который включает в себя продление улицы Уинской, возведение моста через реку Ива и транспортной развязки, краевые власти обещали закончить в 2024 году. Завершить строительство всей трассы планируют в 2029 году.
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