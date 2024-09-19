19 сентября 2024

В Перми откроется движение на участке трассы ТР-53 до микрорайона Грибоедовский

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога соединит два микрорайона
Дорога соединит два микрорайона Фото:

В Перми 18 октября запустят движение на участке трассы ТР-53 между микрорайонами Садовый и Грибоедовский. Об этом сообщил председатель совета директоров СК «Химспецстрой» Алексей Чикунов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Работы на объекте ТР-53, на переходе улицы Старцева — проспект Октябрят — улицы Целинной ведутся круглые сутки. Открыть движение планируется 18 октября», — пишет Чикунов.

Строительство трассы ТР-53 началось в 2022 году. Дорога соединит микрорайоны Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд и Садовый с центром города. Первый этап, который включает в себя продление улицы Уинской, возведение моста через реку Ива и транспортной развязки, краевые власти обещали закончить в 2024 году. Завершить строительство всей трассы планируют в 2029 году.

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В Перми 18 октября запустят движение на участке трассы ТР-53 между микрорайонами Садовый и Грибоедовский. Об этом сообщил председатель совета директоров СК «Химспецстрой» Алексей Чикунов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Работы на объекте ТР-53, на переходе улицы Старцева — проспект Октябрят — улицы Целинной ведутся круглые сутки. Открыть движение планируется 18 октября», — пишет Чикунов. Строительство трассы ТР-53 началось в 2022 году. Дорога соединит микрорайоны Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд и Садовый с центром города. Первый этап, который включает в себя продление улицы Уинской, возведение моста через реку Ива и транспортной развязки, краевые власти обещали закончить в 2024 году. Завершить строительство всей трассы планируют в 2029 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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