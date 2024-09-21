Что такое КРТ, и что оно дает тюменцам

В Тюмени в рамках КРТ перестроят 19 территорий

22 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Микрорайоны Тюмени в рамках КРТ преобразят в течение 5-10 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область входит в пятерку российских регионов по комплексному развитию территорий (КРТ). По данным администрации Тюмени, в рамках этого процесса в городе перестроят 19 микрорайонов общей площадью около 268 гектаров и снесут около 100 тысяч квадратных метров жилья. Как проводят КРТ и какие районы областной столицы он затронет в ближайшие годы — в материале URA.RU. Что такое КРТ КРТ — это процесс, при котором сносят или реконструируют ветхое и аварийное жилье. На месте старых домов строят новые современные микрорайоны с объектами социальной и транспортной инфраструктур. Основные цели процесса — это формирование комфортной городской среды, обеспечение развития поселений и местных округов и улучшение жилищных условий горожан. Согласно Градостроительному кодексу РФ, комплексное развитие территории может касаться: жилой застройки;

нежилой застройки;

незастроенной территории. «За предыдущие пять лет было снесено порядка 150 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Делалось это за счет бюджетных средств, затрачено было около пяти миллиардов рублей. В Тюмени еще остались аварийные дома, но в отношении их расселения пока нет программ по бюджетному финансированию. Поэтому законодатель в 2020 году дал органам местного самоуправления право заключать договоры о КРТ и привлекать внебюджетные средства — возлагать соответствующие обязательства на застройщиков», — говорили в мэрии. Как принимают решение о проведении КРТ Решение о проведении КРТ могут принимать правительство РФ, региональные власти и главы местных администраций. Эта процедура выглядит следующим образом: Подготовка проекта решения; Публикация указанного документа; Проведение собраний собственников домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения; Принятие решения о проведении КРТ; Проведение торгов и заключение договора с компанией, которая будет проводить реновацию; Подготовка и утверждение документации по планировке территории (при необходимости внесение изменений в генеральный план города); Определение этапов реализации проекта; Выполнение мероприятий, связанных с проектированием, строительством, сносом объектов, в целях реализации утвержденного проекта. Где в Тюмени снесут дома и построят новые микрорайоны? На сайте администрации Тюмени опубликовано 19 документов о территориях, где проведут КРТ. Микрорайоны преобразят в течение 5-10 лет. По данным мэрии, планируется снести около 100 тысяч квадратных метров жилья и ввести в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров. Реновация проведут в районе ДОКа, Зареки, Дамбовской, Камчатской, Горпищекомбинатовской, Комбинатской, Мелиораторов, Смоленской. Ознакомиться с полным перечнем территорий и адресов домов, попадающих под снос, можно на сайте администрации Тюмени. Территории Тюмени, где проведут КРТ администрация Тюмени Что теряют и приобретают горожане при КРТ? КРТ считается одним из быстрых способов расселения аварийного фонда. Люди меняют старое жилье на новое, однако не всех тюменцев устраивает такая процедура. Реновация не раз становилась поводов для скандалов среди горожан. Например, в 2022 году жители Зареки собирали подписи против перестройки микрорайона Договоры о КРТ заключаются между администрацией и инвесторами-застройщиками, которые обязуются расселить аварийные дома. «Собственникам он [застройщик] обязан выплатить денежную компенсацию на основе независимой оценки жилья. Но застройщик вправе предложить свою сумму за квартиру, как обычный покупатель в рамках гражданских отношений. Если сумма устраивает — хорошо, если нет — ждем оценку. Важно, что в нее, помимо непосредственно собственности, входят доли в земельном участке под многоквартирным домом и в общедомовом имуществе, а также затраты на переезд. Если собственник согласен с оценкой, подписывается соглашение, если нет — спор разрешает суд», — сообщили в мэрии. Нанимателям будут предоставлять квартиры не старше десяти лет. Площадь нового жилья не должна быть меньше предыдущей. Те, кто переезжают по соцнайму, не могут выбрать желаемый для переселения район. Но свою просьбу они могут озвучить застройщику. А собственники могут договориться с компаниями о получении квартиры вместо денежной компенсации. Осуществить приватизацию относительно полученного жилья можно сразу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская область входит в пятерку российских регионов по комплексному развитию территорий (КРТ). По данным администрации Тюмени, в рамках этого процесса в городе перестроят 19 микрорайонов общей площадью около 268 гектаров и снесут около 100 тысяч квадратных метров жилья. Как проводят КРТ и какие районы областной столицы он затронет в ближайшие годы — в материале URA.RU. КРТ — это процесс, при котором сносят или реконструируют ветхое и аварийное жилье. На месте старых домов строят новые современные микрорайоны с объектами социальной и транспортной инфраструктур. Основные цели процесса — это формирование комфортной городской среды, обеспечение развития поселений и местных округов и улучшение жилищных условий горожан. Согласно Градостроительному кодексу РФ, комплексное развитие территории может касаться: «За предыдущие пять лет было снесено порядка 150 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Делалось это за счет бюджетных средств, затрачено было около пяти миллиардов рублей. В Тюмени еще остались аварийные дома, но в отношении их расселения пока нет программ по бюджетному финансированию. Поэтому законодатель в 2020 году дал органам местного самоуправления право заключать договоры о КРТ и привлекать внебюджетные средства — возлагать соответствующие обязательства на застройщиков», — говорили в мэрии. Решение о проведении КРТ могут принимать правительство РФ, региональные власти и главы местных администраций. Эта процедура выглядит следующим образом: На сайте администрации Тюмени опубликовано 19 документов о территориях, где проведут КРТ. Микрорайоны преобразят в течение 5-10 лет. По данным мэрии, планируется снести около 100 тысяч квадратных метров жилья и ввести в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров. Реновация проведут в районе ДОКа, Зареки, Дамбовской, Камчатской, Горпищекомбинатовской, Комбинатской, Мелиораторов, Смоленской. Ознакомиться с полным перечнем территорий и адресов домов, попадающих под снос, можно на сайте администрации Тюмени. КРТ считается одним из быстрых способов расселения аварийного фонда. Люди меняют старое жилье на новое, однако не всех тюменцев устраивает такая процедура. Реновация не раз становилась поводов для скандалов среди горожан. Например, в 2022 году жители Зареки собирали подписи против перестройки микрорайона Договоры о КРТ заключаются между администрацией и инвесторами-застройщиками, которые обязуются расселить аварийные дома. «Собственникам он [застройщик] обязан выплатить денежную компенсацию на основе независимой оценки жилья. Но застройщик вправе предложить свою сумму за квартиру, как обычный покупатель в рамках гражданских отношений. Если сумма устраивает — хорошо, если нет — ждем оценку. Важно, что в нее, помимо непосредственно собственности, входят доли в земельном участке под многоквартирным домом и в общедомовом имуществе, а также затраты на переезд. Если собственник согласен с оценкой, подписывается соглашение, если нет — спор разрешает суд», — сообщили в мэрии. Нанимателям будут предоставлять квартиры не старше десяти лет. Площадь нового жилья не должна быть меньше предыдущей. Те, кто переезжают по соцнайму, не могут выбрать желаемый для переселения район. Но свою просьбу они могут озвучить застройщику. А собственники могут договориться с компаниями о получении квартиры вместо денежной компенсации. Осуществить приватизацию относительно полученного жилья можно сразу.