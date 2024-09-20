В мире «Хезболла» атаковала израильские войска на Голанских высотах 20 сентября 2024 в 16:09 Размер текста - 17 + По израильским позициям на севере страны нанесены ракетные удары Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Позиции израильских войск на Голанских высотах и в Верхней Галилее подверглись ракетным ударам со стороны шиитской милиции «Хезболла». Над районами на севере Израиля были видны клубы черного дыма. «Массированные ракетные обстрелы были произведены в направлении Верхней Галилеи и Голанских высот», — сообщает телеканал Al Mayadeen . Город Цфат, находящийся в непосредственной близости от границы с Ливаном, также попал под обстрел. В результате в городе возникло несколько пожаров. Пока информации о пострадавших среди местного населения не поступало. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаку по группировке «Хезболла» в Ливане. Истребители ВВС Израиля наносили массированные удары по таким населенных пунктам страны, как Дир Канун, Джната, Фрун, Кусейр и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Позиции израильских войск на Голанских высотах и в Верхней Галилее подверглись ракетным ударам со стороны шиитской милиции «Хезболла». Над районами на севере Израиля были видны клубы черного дыма. «Массированные ракетные обстрелы были произведены в направлении Верхней Галилеи и Голанских высот», — сообщает телеканал Al Mayadeen. Город Цфат, находящийся в непосредственной близости от границы с Ливаном, также попал под обстрел. В результате в городе возникло несколько пожаров. Пока информации о пострадавших среди местного населения не поступало. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаку по группировке «Хезболла» в Ливане. Истребители ВВС Израиля наносили массированные удары по таким населенных пунктам страны, как Дир Канун, Джната, Фрун, Кусейр и другие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям