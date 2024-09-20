«Хезболла» атаковала израильские войска на Голанских высотах

Позиции израильских войск на Голанских высотах и в Верхней Галилее подверглись ракетным ударам со стороны шиитской милиции «Хезболла». Над районами на севере Израиля были видны клубы черного дыма.
«Массированные ракетные обстрелы были произведены в направлении Верхней Галилеи и Голанских высот», — сообщает телеканал Al Mayadeen. Город Цфат, находящийся в непосредственной близости от границы с Ливаном, также попал под обстрел. В результате в городе возникло несколько пожаров. Пока информации о пострадавших среди местного населения не поступало.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаку по группировке «Хезболла» в Ливане. Истребители ВВС Израиля наносили массированные удары по таким населенных пунктам страны, как Дир Канун, Джната, Фрун, Кусейр и другие.
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Позиции израильских войск на Голанских высотах и в Верхней Галилее подверглись ракетным ударам со стороны шиитской милиции «Хезболла». Над районами на севере Израиля были видны клубы черного дыма. «Массированные ракетные обстрелы были произведены в направлении Верхней Галилеи и Голанских высот», — сообщает телеканал Al Mayadeen. Город Цфат, находящийся в непосредственной близости от границы с Ливаном, также попал под обстрел. В результате в городе возникло несколько пожаров. Пока информации о пострадавших среди местного населения не поступало. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаку по группировке «Хезболла» в Ливане. Истребители ВВС Израиля наносили массированные удары по таким населенных пунктам страны, как Дир Канун, Джната, Фрун, Кусейр и другие.