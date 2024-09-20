«Хезболла» атаковала израильские войска на Голанских высотах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
По израильским позициям на севере страны нанесены ракетные удары Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Позиции израильских войск на Голанских высотах и в Верхней Галилее подверглись ракетным ударам со стороны шиитской милиции «Хезболла». Над районами на севере Израиля были видны клубы черного дыма.

«Массированные ракетные обстрелы были произведены в направлении Верхней Галилеи и Голанских высот», — сообщает телеканал Al Mayadeen. Город Цфат, находящийся в непосредственной близости от границы с Ливаном, также попал под обстрел. В результате в городе возникло несколько пожаров. Пока информации о пострадавших среди местного населения не поступало.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаку по группировке «Хезболла» в Ливане. Истребители ВВС Израиля наносили массированные удары по таким населенных пунктам страны, как Дир Канун, Джната, Фрун, Кусейр и другие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Позиции израильских войск на Голанских высотах и в Верхней Галилее подверглись ракетным ударам со стороны шиитской милиции «Хезболла». Над районами на севере Израиля были видны клубы черного дыма. «Массированные ракетные обстрелы были произведены в направлении Верхней Галилеи и Голанских высот», — сообщает телеканал Al Mayadeen. Город Цфат, находящийся в непосредственной близости от границы с Ливаном, также попал под обстрел. В результате в городе возникло несколько пожаров. Пока информации о пострадавших среди местного населения не поступало. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаку по группировке «Хезболла» в Ливане. Истребители ВВС Израиля наносили массированные удары по таким населенных пунктам страны, как Дир Канун, Джната, Фрун, Кусейр и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...