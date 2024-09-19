Израиль приступил к мощным бомбардировкам объектов «Хезболлы»

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, военный, stock, цахал
Армия обороны Израиля начала атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане Фото:
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаковать группировку «Хезболла» в Ливане, нанося удары по их инфраструктуре. Об этом сообщают представители израильской армии в своем telegram-канале.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам „Хезболлы“ в Ливане», — передают представители ЦАХАЛ. Они отмечают, что занимаются уничтожением ливанской группировки с целью сохранения безопасность на севере Израиля. По словам израильских представителей, «Хезболла» превратила юг Ливана в зону боевых действий.

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В настоящий момент истребители ВВС Израиля наносят массированные удары по множеству населенных пунктов на юге Ливана. В частности, атакованы Дир Канун, Джната, Фрун, Кусейр и другие населенные пункты. Всего Израиль обстреливает до десяти пунктов в Ливане. Лидер «Хезболлы» считает, что действия Израиля уже привели к состоянию войны.

Ранее Израиль обвинили в проведении масштабной кибератаки в Ливане, в результате чего были взорваны тысячи пейджеров. Многие получили ранения, также сообщалось о нескольких погибших. На следующий день атака повторилась, на этот раз взрывалась и другая техника, включая телефоны, ноутбуки, рации и не только. МИД Ливана обвинил Израиль в проведении масштабной кибератаки.

Генассамблея ООН в своей резолюции потребовала от Израиля освободить территории в Палестине. В Тель-Авиве отказались.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаковать группировку «Хезболла» в Ливане, нанося удары по их инфраструктуре. Об этом сообщают представители израильской армии в своем telegram-канале. «В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам „Хезболлы“ в Ливане», — передают представители ЦАХАЛ. Они отмечают, что занимаются уничтожением ливанской группировки с целью сохранения безопасность на севере Израиля. По словам израильских представителей, «Хезболла» превратила юг Ливана в зону боевых действий. В настоящий момент истребители ВВС Израиля наносят массированные удары по множеству населенных пунктов на юге Ливана. В частности, атакованы Дир Канун, Джната, Фрун, Кусейр и другие населенные пункты. Всего Израиль обстреливает до десяти пунктов в Ливане. Лидер «Хезболлы» считает, что действия Израиля уже привели к состоянию войны. Ранее Израиль обвинили в проведении масштабной кибератаки в Ливане, в результате чего были взорваны тысячи пейджеров. Многие получили ранения, также сообщалось о нескольких погибших. На следующий день атака повторилась, на этот раз взрывалась и другая техника, включая телефоны, ноутбуки, рации и не только. МИД Ливана обвинил Израиль в проведении масштабной кибератаки. Генассамблея ООН в своей резолюции потребовала от Израиля освободить территории в Палестине. В Тель-Авиве отказались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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