Израиль приступил к мощным бомбардировкам объектов «Хезболлы»

19 сентября 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Армия обороны Израиля начала атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаковать группировку «Хезболла» в Ливане, нанося удары по их инфраструктуре. Об этом сообщают представители израильской армии в своем telegram-канале. «В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам „Хезболлы“ в Ливане», — передают представители ЦАХАЛ. Они отмечают, что занимаются уничтожением ливанской группировки с целью сохранения безопасность на севере Израиля. По словам израильских представителей, «Хезболла» превратила юг Ливана в зону боевых действий. Новость по теме Что такое пейджер: история гаджета, принцип работы и инцидент в Ливане В настоящий момент истребители ВВС Израиля наносят массированные удары по множеству населенных пунктов на юге Ливана. В частности, атакованы Дир Канун, Джната, Фрун, Кусейр и другие населенные пункты. Всего Израиль обстреливает до десяти пунктов в Ливане. Лидер «Хезболлы» считает, что действия Израиля уже привели к состоянию войны. Ранее Израиль обвинили в проведении масштабной кибератаки в Ливане, в результате чего были взорваны тысячи пейджеров. Многие получили ранения, также сообщалось о нескольких погибших. На следующий день атака повторилась, на этот раз взрывалась и другая техника, включая телефоны, ноутбуки, рации и не только. МИД Ливана обвинил Израиль в проведении масштабной кибератаки. Генассамблея ООН в своей резолюции потребовала от Израиля освободить территории в Палестине. В Тель-Авиве отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаковать группировку «Хезболла» в Ливане, нанося удары по их инфраструктуре. Об этом сообщают представители израильской армии в своем telegram-канале. «В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам „Хезболлы“ в Ливане», — передают представители ЦАХАЛ. Они отмечают, что занимаются уничтожением ливанской группировки с целью сохранения безопасность на севере Израиля. По словам израильских представителей, «Хезболла» превратила юг Ливана в зону боевых действий. В настоящий момент истребители ВВС Израиля наносят массированные удары по множеству населенных пунктов на юге Ливана. В частности, атакованы Дир Канун, Джната, Фрун, Кусейр и другие населенные пункты. Всего Израиль обстреливает до десяти пунктов в Ливане. Лидер «Хезболлы» считает, что действия Израиля уже привели к состоянию войны. Ранее Израиль обвинили в проведении масштабной кибератаки в Ливане, в результате чего были взорваны тысячи пейджеров. Многие получили ранения, также сообщалось о нескольких погибших. На следующий день атака повторилась, на этот раз взрывалась и другая техника, включая телефоны, ноутбуки, рации и не только. МИД Ливана обвинил Израиль в проведении масштабной кибератаки. Генассамблея ООН в своей резолюции потребовала от Израиля освободить территории в Палестине. В Тель-Авиве отказались.