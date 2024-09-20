История в современном мире мотивирует конфликты между странами. Поэтому президент России Владимир Путин вынес тему объективной трактовки исторических событий на обсуждение с постоянными членами Совбеза, объяснил URA.RU экс-советник президента России Сергей Станкевич.
«Тема нашего сегодняшнего обсуждения вроде бы напрямую не относится к вопросам обеспечения безопасности. Речь идет об объективной трактовке истории. История очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом. А это касается уже сегодняшней политики и отношения к этому со стороны официальных властей, нашей страны», — отметил Путин, открывая совещание.
Политолог Станкевич пояснил URA.RU, что «история как процесс мотивирует конфликты сегодня», этим пользуется Запад. «Это связано с тем, что страны, участвующие в этом сложном, глобальном геополитическом конфликте, ищут для себя объяснения причин этого конфликта, объяснение своих целей и прочее. Все это базируется на определенных исторических фактах и зависит от интерпретации истории. Поэтому история очень востребована в геополитических конфликтах. Не скажу, как оружие, но как серьезная база для проектирования послевоенного будущего, нового миропорядка», — отметил Станкевич.
По словам политолога, объективное представление исторических фактов важно как для воспитания граждан собственной страны, так и для сохранения позиций в отношениях со странами-партнерами, прежде всего на постсоветском пространстве. Пример Украины показывает, к чему может привести искажение и интерпретация истории под определенным углом.
«За пределами нашей страны никому не можем запретить так или иначе интерпретировать исторические факты, подвергать кого-то цензуре. Но со странами, с которыми мы находимся в партнерских отношениях, мы можем пытаться согласовывать интерпретацию общих страниц истории. Например, это касается событий Великой Отечественной и Второй мировой войн. Ведь не секрет, что даже в школьных учебниках в центральноазиатских странах, в их книгах по истории постоянно находятся некоторые вещи, которые бросают тень и подвергают сомнению позитивность наших исторических отношений с этими странами», — заключил Станкевич.
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