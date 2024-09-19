Жители ХМАО скупают дешевые дачи за наличные

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно покупать дачи за наличные средства на фоне высоких ипотечных ставок. Чаще всего югорчане приобретают наиболее доступную загородную недвижимость, рассказали URA.RU в компании «Этажи».
«Готовые дома сейчас покупают. Это недорогая „вторичка“ до двух миллионов рублей. Видимо, либо за счет накоплений приобретают, либо просто вкладываются в недвижимость. По масштабным объектам сейчас в основном не проходят сделки», — рассказала журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова.
Больше всего спросом пользуются объекты с баней и огородом. Вместе с этим покупатели обращают внимание на наличие места под зону отдыха. Например, чтобы поставить качели или батут для детей.
Ранее URA.RU рассказывало, что дачники в ХМАО придумали способ вычислять затопленные участки, выставленные на продажу осенью и зимой. Это можно понять, в том числе, по состоянию забора на участке.
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