19 сентября 2024

Жители ХМАО скупают дешевые дачи за наличные

© Служба новостей «URA.RU»
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Спросом пользуются дачи с баней и огородом
Спросом пользуются дачи с баней и огородом Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно покупать дачи за наличные средства на фоне высоких ипотечных ставок. Чаще всего югорчане приобретают наиболее доступную загородную недвижимость, рассказали URA.RU в компании «Этажи».

«Готовые дома сейчас покупают. Это недорогая „вторичка“ до двух миллионов рублей. Видимо, либо за счет накоплений приобретают, либо просто вкладываются в недвижимость. По масштабным объектам сейчас в основном не проходят сделки», — рассказала журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова.

Больше всего спросом пользуются объекты с баней и огородом. Вместе с этим покупатели обращают внимание на наличие места под зону отдыха. Например, чтобы поставить качели или батут для детей.

Ранее URA.RU рассказывало, что дачники в ХМАО придумали способ вычислять затопленные участки, выставленные на продажу осенью и зимой. Это можно понять, в том числе, по состоянию забора на участке.

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно покупать дачи за наличные средства на фоне высоких ипотечных ставок. Чаще всего югорчане приобретают наиболее доступную загородную недвижимость, рассказали URA.RU в компании «Этажи». «Готовые дома сейчас покупают. Это недорогая „вторичка“ до двух миллионов рублей. Видимо, либо за счет накоплений приобретают, либо просто вкладываются в недвижимость. По масштабным объектам сейчас в основном не проходят сделки», — рассказала журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Больше всего спросом пользуются объекты с баней и огородом. Вместе с этим покупатели обращают внимание на наличие места под зону отдыха. Например, чтобы поставить качели или батут для детей. Ранее URA.RU рассказывало, что дачники в ХМАО придумали способ вычислять затопленные участки, выставленные на продажу осенью и зимой. Это можно понять, в том числе, по состоянию забора на участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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