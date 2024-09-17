17 сентября 2024

Дачники в ХМАО придумали способ вычислять затопленные участки, выставленные на продажу

В ХМАО дачники определяют затопленные участки при покупке по состоянию забора
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенью и зимой дачи покупают югорчане, которые не планируют заниматься огородом
Осенью и зимой дачи покупают югорчане, которые не планируют заниматься огородом Фото:

Дачники в Ханты-Мансийском автономном округе при покупке участка осенью и зимой научились определять, затапливает ли его летом водой, по отметкам на заборе. Лайфхак URA.RU обсудило с риелторами «Этажей».

«Все это несложно узнать у соседей — заехать в любой СОНТ и переговорить с жителями. Самим же можно посмотреть по забору. Стоит ли летом на участке вода или нет, понятно по отметинам. Так что, есть ключевые маркеры, по которым узнают», — рассказала журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова.

Чаще всего осенью и зимой дачи покупают югорчане, которые не планируют садить огород. «Те, кому важно посмотреть, что растет и как выглядят плоды, то, конечно, ждут, когда снега не будет», — делится эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обрушился спрос на загородные дома из-за паводка. Например, в Нижневартовске дачи начало подтапливать в начале июня. А уже в июле на отдельных территориях города был введен режим ЧС. Он был снят, когда вода в реке стала постоянно убывать.

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Дачники в Ханты-Мансийском автономном округе при покупке участка осенью и зимой научились определять, затапливает ли его летом водой, по отметкам на заборе. Лайфхак URA.RU обсудило с риелторами «Этажей». «Все это несложно узнать у соседей — заехать в любой СОНТ и переговорить с жителями. Самим же можно посмотреть по забору. Стоит ли летом на участке вода или нет, понятно по отметинам. Так что, есть ключевые маркеры, по которым узнают», — рассказала журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Чаще всего осенью и зимой дачи покупают югорчане, которые не планируют садить огород. «Те, кому важно посмотреть, что растет и как выглядят плоды, то, конечно, ждут, когда снега не будет», — делится эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обрушился спрос на загородные дома из-за паводка. Например, в Нижневартовске дачи начало подтапливать в начале июня. А уже в июле на отдельных территориях города был введен режим ЧС. Он был снят, когда вода в реке стала постоянно убывать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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