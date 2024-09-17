Дачники в ХМАО придумали способ вычислять затопленные участки, выставленные на продажу

Дачники в Ханты-Мансийском автономном округе при покупке участка осенью и зимой научились определять, затапливает ли его летом водой, по отметкам на заборе. Лайфхак URA.RU обсудило с риелторами «Этажей».
«Все это несложно узнать у соседей — заехать в любой СОНТ и переговорить с жителями. Самим же можно посмотреть по забору. Стоит ли летом на участке вода или нет, понятно по отметинам. Так что, есть ключевые маркеры, по которым узнают», — рассказала журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова.
Чаще всего осенью и зимой дачи покупают югорчане, которые не планируют садить огород. «Те, кому важно посмотреть, что растет и как выглядят плоды, то, конечно, ждут, когда снега не будет», — делится эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обрушился спрос на загородные дома из-за паводка. Например, в Нижневартовске дачи начало подтапливать в начале июня. А уже в июле на отдельных территориях города был введен режим ЧС. Он был снят, когда вода в реке стала постоянно убывать.
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