Mash: приемная семья Дани Милохина уезжает из Анапы из-за угроз

20 сентября 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Даня Милохин поможет приемной семье дистанционно Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва» Приемная семья блогера Дани Милохина уезжает из Анапы после поджога их дома и угроз. Об этом сообщает Mash в своем telegram-канале. «Жить в Анапе все равно не нравилось, пора переезжать», — рассказал Mash приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев после поджога его дома. Глава семейства не стал говорить, куда они собираются переезжать, ради безопасности семьи. Ночью 16 сентября во двор частного дома Тюленевых прилетел коктейль Молотова. Жилая часть помещения не пострадала, однако загорелись стройматериалы. На бутылке с зажигательной смесью была записка «семейку в ад». До этого сводным сестрам и брату Милохина угрожали в школе, а приемного отца требовали вернуть блогера в Россию. Ранее Милохин заявил, что не намерен возвращаться в Россию после поджога дома своего приемного отца в Дубае. Он добавил, что поможет семье дистанционно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приемная семья блогера Дани Милохина уезжает из Анапы после поджога их дома и угроз. Об этом сообщает Mash в своем telegram-канале. «Жить в Анапе все равно не нравилось, пора переезжать», — рассказал Mash приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев после поджога его дома. Глава семейства не стал говорить, куда они собираются переезжать, ради безопасности семьи. Ночью 16 сентября во двор частного дома Тюленевых прилетел коктейль Молотова. Жилая часть помещения не пострадала, однако загорелись стройматериалы. На бутылке с зажигательной смесью была записка «семейку в ад». До этого сводным сестрам и брату Милохина угрожали в школе, а приемного отца требовали вернуть блогера в Россию. Ранее Милохин заявил, что не намерен возвращаться в Россию после поджога дома своего приемного отца в Дубае. Он добавил, что поможет семье дистанционно.