Скандальный пермский мэр сыграла свадьбу с экс-подчиненным. Фото

Глава Александровска Лаврова вышла замуж за бывшего вице-мэра

20 сентября 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Ольга Лаврова поделилась радостной новостью и жителями округа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Александровского округа Ольга Лаврова сыграла свадьбу со своим бывшим заместителем Владимиром Белобаржевским. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья! Мой дядя часто мне говорит: „Жизнь прожить — не поле перейти“. И с годами я стала это четко понимать. В моей жизни не все и не всегда было гладко и спокойно. Но мы приняли важное, ответственное решение. И сегодня, сказав „да“, создали новую ячейку общества — семью», — сообщила жителям Лаврова. В комментариях ее поздравляют с этим событием. Отношения Лавровой и Белобаржевского год назад привлекли внимание прокуратуры. Он занимал пост вице-мэра, то есть находился в ее прямом подчинении. Прокуратура пожаловалась на конфликт интересов. Краевая антикоррупционная комиссия согласилась с этим, но решение о том, увольнять или нет Лаврову, отдала на откуп депутатам местной думы. Они мэра простили. Прокуратура пыталась добиться наказания для главы Александровска в суде, но проиграла. Ольга Лаврова и Владимир Белобаржевский узаконили отношения в Год Семьи Фото прислал читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Александровского округа Ольга Лаврова сыграла свадьбу со своим бывшим заместителем Владимиром Белобаржевским. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья! Мой дядя часто мне говорит: „Жизнь прожить — не поле перейти“. И с годами я стала это четко понимать. В моей жизни не все и не всегда было гладко и спокойно. Но мы приняли важное, ответственное решение. И сегодня, сказав „да“, создали новую ячейку общества — семью», — сообщила жителям Лаврова. В комментариях ее поздравляют с этим событием. Отношения Лавровой и Белобаржевского год назад привлекли внимание прокуратуры. Он занимал пост вице-мэра, то есть находился в ее прямом подчинении. Прокуратура пожаловалась на конфликт интересов. Краевая антикоррупционная комиссия согласилась с этим, но решение о том, увольнять или нет Лаврову, отдала на откуп депутатам местной думы. Они мэра простили. Прокуратура пыталась добиться наказания для главы Александровска в суде, но проиграла.