Глава Александровского округа Ольга Лаврова сыграла свадьбу со своим бывшим заместителем Владимиром Белобаржевским. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Дорогие друзья! Мой дядя часто мне говорит: „Жизнь прожить — не поле перейти“. И с годами я стала это четко понимать. В моей жизни не все и не всегда было гладко и спокойно. Но мы приняли важное, ответственное решение. И сегодня, сказав „да“, создали новую ячейку общества — семью», — сообщила жителям Лаврова.
В комментариях ее поздравляют с этим событием. Отношения Лавровой и Белобаржевского год назад привлекли внимание прокуратуры. Он занимал пост вице-мэра, то есть находился в ее прямом подчинении. Прокуратура пожаловалась на конфликт интересов. Краевая антикоррупционная комиссия согласилась с этим, но решение о том, увольнять или нет Лаврову, отдала на откуп депутатам местной думы. Они мэра простили. Прокуратура пыталась добиться наказания для главы Александровска в суде, но проиграла.
Ольга Лаврова и Владимир Белобаржевский узаконили отношения в Год Семьи
Фото прислал читатель URA.RU
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Глава Александровского округа Ольга Лаврова сыграла свадьбу со своим бывшим заместителем Владимиром Белобаржевским. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья! Мой дядя часто мне говорит: „Жизнь прожить — не поле перейти“. И с годами я стала это четко понимать. В моей жизни не все и не всегда было гладко и спокойно. Но мы приняли важное, ответственное решение. И сегодня, сказав „да“, создали новую ячейку общества — семью», — сообщила жителям Лаврова. В комментариях ее поздравляют с этим событием. Отношения Лавровой и Белобаржевского год назад привлекли внимание прокуратуры. Он занимал пост вице-мэра, то есть находился в ее прямом подчинении. Прокуратура пожаловалась на конфликт интересов. Краевая антикоррупционная комиссия согласилась с этим, но решение о том, увольнять или нет Лаврову, отдала на откуп депутатам местной думы. Они мэра простили. Прокуратура пыталась добиться наказания для главы Александровска в суде, но проиграла.