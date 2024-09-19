19 сентября 2024

Скандальный пермский мэр сыграла свадьбу с экс-подчиненным. Фото

Глава Александровска Лаврова вышла замуж за бывшего вице-мэра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, лаврова ольга
Ольга Лаврова поделилась радостной новостью и жителями округа Фото:

Глава Александровского округа Ольга Лаврова сыграла свадьбу со своим бывшим заместителем Владимиром Белобаржевским. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Мой дядя часто мне говорит: „Жизнь прожить — не поле перейти“. И с годами я стала это четко понимать. В моей жизни не все и не всегда было гладко и спокойно. Но мы приняли важное, ответственное решение. И сегодня, сказав „да“, создали новую ячейку общества — семью», — сообщила жителям Лаврова.

В комментариях ее поздравляют с этим событием. Отношения Лавровой и Белобаржевского год назад привлекли внимание прокуратуры. Он занимал пост вице-мэра, то есть находился в ее прямом подчинении. Прокуратура пожаловалась на конфликт интересов. Краевая антикоррупционная комиссия согласилась с этим, но решение о том, увольнять или нет Лаврову, отдала на откуп депутатам местной думы. Они мэра простили. Прокуратура пыталась добиться наказания для главы Александровска в суде, но проиграла.

Ольга Лаврова и Владимир Белобаржевский узаконили отношения в Год Семьи
Ольга Лаврова и Владимир Белобаржевский узаконили отношения в Год Семьи

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Александровского округа Ольга Лаврова сыграла свадьбу со своим бывшим заместителем Владимиром Белобаржевским. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья! Мой дядя часто мне говорит: „Жизнь прожить — не поле перейти“. И с годами я стала это четко понимать. В моей жизни не все и не всегда было гладко и спокойно. Но мы приняли важное, ответственное решение. И сегодня, сказав „да“, создали новую ячейку общества — семью», — сообщила жителям Лаврова. В комментариях ее поздравляют с этим событием. Отношения Лавровой и Белобаржевского год назад привлекли внимание прокуратуры. Он занимал пост вице-мэра, то есть находился в ее прямом подчинении. Прокуратура пожаловалась на конфликт интересов. Краевая антикоррупционная комиссия согласилась с этим, но решение о том, увольнять или нет Лаврову, отдала на откуп депутатам местной думы. Они мэра простили. Прокуратура пыталась добиться наказания для главы Александровска в суде, но проиграла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...