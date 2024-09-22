Дело челябинского VIP-полицейского Мельникова ушло в суд

Подполковник Андрей Мельников готовится к судебному процессу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» в Челябинске подполковника полиции Андрея Мельникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств, ушло в суд. Эту информацию URA.RU подтвердила адвокат Мельникова Ангелина Малахова.

«Дело направлено в Курчатовский райсуд Челябинска. Мы заявили ходатайство о проведении предварительного слушания», — сообщила URA.RU Малахова.

По словам адвоката, защита надеется, что на предварительном слушании удастся исключить ряд доказательств из материалов дела или вовсе вернуть его прокурору. Сторона защиты полагает, что в действиях Мельникова отсутствует состав преступления.

Мельников был задержан в конце ноября 2022 года. В его отношении возбудили уголовные дела по факту превышения должностных полномочий и фальсификации улик. У следствия были основания полагать, что полицейский, желая повысить показатели по службе, надавил на гендиректора управкомпании «Приоритет» Анну Хафизову (Кудашкину), чтобы она нашла человека, который бы взял на себя вину в деле о подделке подписей в протоколе собрания жильцов.

В ходе проведения оперативного эксперимента были получены записи разговоров между полицейским и Хафизовой. Лингвистическая экспертиза этих разговоров, по мнению адвокатов, полностью опровергает версию следствия. Якобы полицейский лишь пытался установить злоумышленника. К тому же всплыли факты фальсификации документов в деле их подзащитного. Тогда адвокаты надеялись, что дело вернут на дополнительное расследование, а после и вовсе закроют, но его довели до суда.