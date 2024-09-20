В ХМАО набирает популярность возведение каркасных модульных домов с возможностью последующей достройки. Югорчане заказывают у застройщиков лишь часть жилья, чтобы снизить первоначальные затраты, а остальное добавляют потом. Тенденцию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым.
«Некоторые люди не могут в полном объеме сразу осуществить то, что задумано. И им просто предлагается вариант добавить какое-то помещение или сделать террасу в будущем. Это не будет учитываться в начальной смете по ипотеке, например, для тех, кто покупает по льготным программам», — поясняет Кравцов.
Риелторы отмечают, что такая практика пока не стала широко распространенной. Однако, так у клиентов появляется возможность постепенно построить именно то жилье, которое изначально задумывали, не ограничиваясь единоразовым бюджетом.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно покупать дачи за наличные средства на фоне высоких ипотечных ставок. Чаще всего югорчане приобретают наиболее доступную загородную недвижимость.
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