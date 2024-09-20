Екатеринбургского журналиста Литвинова исключили из списка иноагентов

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Минюст обновил реестр иноагентов 20 сентября Фото:

Министерство юстиции РФ исключило из списка иностранных агентов екатеринбургского журналиста Александра Литвинова. Это следует из обновленных 20 сентября данных реестра ведомства.

Литвинов основал telegram-канал «Планерка». Однако после признания журналиста иноагентом команда проекта заявила, что он не принимает участие в редакционной политике канала.

Журналиста внесли в реестр 21 июля 2023-го. Его обвинили в распространении информационных материалов иностранных агентов.

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Министерство юстиции РФ исключило из списка иностранных агентов екатеринбургского журналиста Александра Литвинова. Это следует из обновленных 20 сентября данных реестра ведомства. Литвинов основал telegram-канал «Планерка». Однако после признания журналиста иноагентом команда проекта заявила, что он не принимает участие в редакционной политике канала. Журналиста внесли в реестр 21 июля 2023-го. Его обвинили в распространении информационных материалов иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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