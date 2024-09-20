Екатеринбургского журналиста Литвинова исключили из списка иноагентов

Минюст обновил реестр иноагентов 20 сентября
Министерство юстиции РФ исключило из списка иностранных агентов екатеринбургского журналиста Александра Литвинова. Это следует из обновленных 20 сентября данных реестра ведомства.
Литвинов основал telegram-канал «Планерка». Однако после признания журналиста иноагентом команда проекта заявила, что он не принимает участие в редакционной политике канала.
Журналиста внесли в реестр 21 июля 2023-го. Его обвинили в распространении информационных материалов иностранных агентов.
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