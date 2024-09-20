Лавров пригрозил хозяевам украинского режима серьезными последствиями

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что вооружение, которое может привести к серьезным последствиям для ответственных украинских лиц, находится в полной боевой готовности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия располагает вооружением, которое готово к применению и может привести к серьезным последствиям для украинских властей. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», — заявил Лавров в разговоре с телеканалом Sky News Arabia.

Министр подчеркнул, что Москва надеется на внимание к своим заявлениям со стороны «умных, принимающих решения людей». Лавров также выразил убеждение в том, что никто не желает ядерной войны и что в таких ситуациях ответственные лица осознают серьезность обстановки.

Сценарии возможного применения ядерного оружия Россией описаны в официальных документах страны, таких как военная доктрина и «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». В этих документах указывается на условия, при которых может быть применено ядерное оружие, включая случаи агрессии с использованием оружия массового уничтожения или агрессии с обычными вооружениями, угрожающей существованию государства.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский решил поставить точку в конфликте между Украиной и Россией в 2024 году. Он назвал свою «формулу мира» единственным возможным вариантом для урегулирования конфликта, а также подчеркнул, что второй «саммит мира» должен привести к его завершению.

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Россия располагает вооружением, которое готово к применению и может привести к серьезным последствиям для украинских властей. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», — заявил Лавров в разговоре с телеканалом Sky News Arabia. Министр подчеркнул, что Москва надеется на внимание к своим заявлениям со стороны «умных, принимающих решения людей». Лавров также выразил убеждение в том, что никто не желает ядерной войны и что в таких ситуациях ответственные лица осознают серьезность обстановки. Сценарии возможного применения ядерного оружия Россией описаны в официальных документах страны, таких как военная доктрина и «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». В этих документах указывается на условия, при которых может быть применено ядерное оружие, включая случаи агрессии с использованием оружия массового уничтожения или агрессии с обычными вооружениями, угрожающей существованию государства. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский решил поставить точку в конфликте между Украиной и Россией в 2024 году. Он назвал свою «формулу мира» единственным возможным вариантом для урегулирования конфликта, а также подчеркнул, что второй «саммит мира» должен привести к его завершению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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