Лавров заявил, что Россия не хочет ядерной войны

20 сентября 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что разговоры о том, когда Россия нажмет на «красную кнопку», несерьезно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не хочет ядерной войны и считает несерьезными разговоры о нажатии «красной кнопки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Говорим о красных линиях, рассчитывая на то, что наши оценки, заявления услышат умные, принимающие решения люди. Говорить, что, если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на „красную кнопку“, несерьезно», — рассказал Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia . Глава МИД РФ добавил, что никто не хочет ядерной войны. Лавров заявил, что Россия располагает вооружением, которое может иметь серьезные последствия для украинских властей. Глава МИД добавил, что оно находится в состоянии полной боевой готовности. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Европарламент ведет мир к ядерной войне, прося отменить для Украины запрет на удары по России. Он добавил, что в ходе возможной войны будет использоваться ядерное вооружение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не хочет ядерной войны и считает несерьезными разговоры о нажатии «красной кнопки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Говорим о красных линиях, рассчитывая на то, что наши оценки, заявления услышат умные, принимающие решения люди. Говорить, что, если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на „красную кнопку“, несерьезно», — рассказал Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. Глава МИД РФ добавил, что никто не хочет ядерной войны. Лавров заявил, что Россия располагает вооружением, которое может иметь серьезные последствия для украинских властей. Глава МИД добавил, что оно находится в состоянии полной боевой готовности. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Европарламент ведет мир к ядерной войне, прося отменить для Украины запрет на удары по России. Он добавил, что в ходе возможной войны будет использоваться ядерное вооружение.