Володин заявил, что Европарламент ведет мир к ядерной войне

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Володин заявил, что Европарламент должен самораспуститься и не призывать к началу мировой войны Фото:

Европарламент призывает мировое сообщество к новой мировой войне, прося отменить для Украины запрет на удары по России. В ходе возможной войны будет использоваться ядерное вооружение. Однако перед таким решением следует вспомнить годы Второй мировой войны, где погибли миллионы людей, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия. Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны», — заявил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что в годы борьбы с фашизмом погибло порядка 27 млн граждан СССР. По словам спикера Госдумы, россияне знают, что такое война.

Володин напомнил про потери Англии и США в тот же период. Союзники СССР потеряли менее 800 000 человек, а потери России только в Сталинградской битве 1942—1943 годов составили 1 130 000 человек. После своих заявлений, по мнению Володина, Европарламент должен самораспуститься.

Ранее депутаты Европейского парламента обратились к странам Евросоюза с призывом немедленно отменить все ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным объектам в России. По мнению парламентариев, существующие ограничения препятствуют осуществлению Киевом права на самооборону и делают страну более уязвимой для атак.

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Европарламент призывает мировое сообщество к новой мировой войне, прося отменить для Украины запрет на удары по России. В ходе возможной войны будет использоваться ядерное вооружение. Однако перед таким решением следует вспомнить годы Второй мировой войны, где погибли миллионы людей, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия. Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны», — заявил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что в годы борьбы с фашизмом погибло порядка 27 млн граждан СССР. По словам спикера Госдумы, россияне знают, что такое война. Володин напомнил про потери Англии и США в тот же период. Союзники СССР потеряли менее 800 000 человек, а потери России только в Сталинградской битве 1942—1943 годов составили 1 130 000 человек. После своих заявлений, по мнению Володина, Европарламент должен самораспуститься. Ранее депутаты Европейского парламента обратились к странам Евросоюза с призывом немедленно отменить все ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным объектам в России. По мнению парламентариев, существующие ограничения препятствуют осуществлению Киевом права на самооборону и делают страну более уязвимой для атак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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