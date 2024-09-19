Володин заявил, что Европарламент ведет мир к ядерной войне

19 сентября 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Володин заявил, что Европарламент должен самораспуститься и не призывать к началу мировой войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европарламент призывает мировое сообщество к новой мировой войне, прося отменить для Украины запрет на удары по России. В ходе возможной войны будет использоваться ядерное вооружение. Однако перед таким решением следует вспомнить годы Второй мировой войны, где погибли миллионы людей, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия. Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны», — заявил Володин в своем telegram-канале . Он отметил, что в годы борьбы с фашизмом погибло порядка 27 млн граждан СССР. По словам спикера Госдумы, россияне знают, что такое война. Володин напомнил про потери Англии и США в тот же период. Союзники СССР потеряли менее 800 000 человек, а потери России только в Сталинградской битве 1942—1943 годов составили 1 130 000 человек. После своих заявлений, по мнению Володина, Европарламент должен самораспуститься. Ранее депутаты Европейского парламента обратились к странам Евросоюза с призывом немедленно отменить все ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным объектам в России. По мнению парламентариев, существующие ограничения препятствуют осуществлению Киевом права на самооборону и делают страну более уязвимой для атак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европарламент призывает мировое сообщество к новой мировой войне, прося отменить для Украины запрет на удары по России. В ходе возможной войны будет использоваться ядерное вооружение. Однако перед таким решением следует вспомнить годы Второй мировой войны, где погибли миллионы людей, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия. Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны», — заявил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что в годы борьбы с фашизмом погибло порядка 27 млн граждан СССР. По словам спикера Госдумы, россияне знают, что такое война. Володин напомнил про потери Англии и США в тот же период. Союзники СССР потеряли менее 800 000 человек, а потери России только в Сталинградской битве 1942—1943 годов составили 1 130 000 человек. После своих заявлений, по мнению Володина, Европарламент должен самораспуститься. Ранее депутаты Европейского парламента обратились к странам Евросоюза с призывом немедленно отменить все ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным объектам в России. По мнению парламентариев, существующие ограничения препятствуют осуществлению Киевом права на самооборону и делают страну более уязвимой для атак.