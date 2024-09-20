Бакальчук на допросе раскрыл детали переговоров о слияния Wildberries и Russ

Леван Мирзоян предложил Владиславу и Татьяне Бакальчук по 15 % акций в совместной компании. Подробности раздела ценных бумаг после слияния Wildberries и Russ раскрыл Владислав Бакальчук в ходе допроса.
«Впервые Мирзоян предложил выкупить его долю в Wildberries 17 июня. Он предложил миллиард долларов и 10% в совместном предприятии. Аналогичные условия якобы предложили и самой Татьяне», — заявил Владислав, передают «Известия». Он заявил, что отказался от этого предложения. Позже Мирзоян предложил другой вариант — по 30% каждому из супругов, а им с братом (ООО «Русс Аутдор») — 40%. При этом через год Владислав и Татьяна спустя год должны были отдать Мирзояном по 15%. Бакальчук отметил, что этот вариант его тоже не устроил.
Бакальчук был задержан на 48 часов 19 сентября по делу о перестрелке у офиса Wildberries в Москве. Сейчас в его жилище проходят обыски.
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