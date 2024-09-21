Тренер ХК «Зауралье» Звягин назвал катастрофой проигрыш пермскому «Молоту». Видео

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Хоккей. Курган, ворота, вратарь, зауралье, хоккей
Михаил Звягин назвал проигрыш ХК «Зауралье» катастрофой Фото:
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Главный тренер курганского хоккейного клуба «Зауралье» Михаил Звягин назвал катастрофой проигрыш пермскому ХК «Молот». Об этом он заявил во время пресс-конференции. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу пермяков.

«Так проигрывать — это катастрофа. Матч провели с хорошим, качественным соперником. Думали, что игра будет динамичная, хорошо выглядели. Но то, что произошло в конце матча — это вопиюще. Будем это искоренять и выжигать», — заявил Звягин. Видео с пресс-конференции опубликовано в группе клуба «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».

Главный тренер ХК «Молот» Юрий Панов отметил, что играли две равные команды. По его словам, «фортуна повернулась к тому, кто забил в концовке».

Пермский ХК обыграл курганцев со счетом 3:1. Ранее клуб «Зауралье» выиграл матч со счетом 9:0 у команды из Ижевска.

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Главный тренер курганского хоккейного клуба «Зауралье» Михаил Звягин назвал катастрофой проигрыш пермскому ХК «Молот». Об этом он заявил во время пресс-конференции. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу пермяков. «Так проигрывать — это катастрофа. Матч провели с хорошим, качественным соперником. Думали, что игра будет динамичная, хорошо выглядели. Но то, что произошло в конце матча — это вопиюще. Будем это искоренять и выжигать», — заявил Звягин. Видео с пресс-конференции опубликовано в группе клуба «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте». Главный тренер ХК «Молот» Юрий Панов отметил, что играли две равные команды. По его словам, «фортуна повернулась к тому, кто забил в концовке». Пермский ХК обыграл курганцев со счетом 3:1. Ранее клуб «Зауралье» выиграл матч со счетом 9:0 у команды из Ижевска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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