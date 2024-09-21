Михаил Звягин назвал проигрыш ХК «Зауралье» катастрофой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Главный тренер курганского хоккейного клуба «Зауралье» Михаил Звягин назвал катастрофой проигрыш пермскому ХК «Молот». Об этом он заявил во время пресс-конференции. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу пермяков.

«Так проигрывать — это катастрофа. Матч провели с хорошим, качественным соперником. Думали, что игра будет динамичная, хорошо выглядели. Но то, что произошло в конце матча — это вопиюще. Будем это искоренять и выжигать», — заявил Звягин. Видео с пресс-конференции опубликовано в группе клуба «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».

Главный тренер ХК «Молот» Юрий Панов отметил, что играли две равные команды. По его словам, «фортуна повернулась к тому, кто забил в концовке».

Пермский ХК обыграл курганцев со счетом 3:1. Ранее клуб «Зауралье» выиграл матч со счетом 9:0 у команды из Ижевска.